Epikuros Kimdir? Epikür Hayatı, Bilime Katkıları ve Felsefi Görüşleri

MÖ 341'de doğan ve hedonizm akımının gelişmesine katkıda bulunan meşhur Yunan filozofla ilişkili olarak "Epikuros kimdir, eserleri nelerdir?" gibi sorular ortaya çıkar. Çünkü Senokrates gibi düşünürlerle tanışma fırsatı bulan Epikuros, atomik bir materyalistken insanların hazza ve mutluluğa ulaşma hedeflerini gözlemler. Ahlak felsefesini haz, mutluluk, acı, kaygı gibi farklı kavramlarla inceleyen ünlü düşünürün hayatı açıklanırken "Epikuros neyi savunur ve neyi bulmuştur?" soruları cevaplanmalıdır.

Epikuros Kimdir?

MÖ 341 ile MÖ 279 yılları arasında yaşadığı bilinen Epikuros, Epikürcülüğün ortaya çıkmasında rol oynayan ünlü Antik Yunan filozofudur. Atinalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiği bilinen Epikür'ün ebeveynleri geçmişte asiller sınıfına mensup iken zaman içerisinde yoksullaşmıştır. Buna bağlı olarak Epikuros ile ailesinin 352 senesinde yoksulluk ve Atina'nın ele geçirilmesi gibi nedenlerden ötürü Sisam'a göç ettiği bilinir. Sisam Adası'na göç eden Epikuros'un babası, bu bölgede aldığı bir araziyle ilgilenmiş ve bir yandan da öğretmenlik yapmıştır. Epikür'ün annesinin ise Sisam'da falcılık yaptığı ve çeşitli sorunlarla mücadele eden kişilere dua ettiği bilinir. Annesiyle birlikte çeşitli ev ziyaretlerine giden Epikuros hayatı boyunca insanların batıl inançları ve her şeye inanmaları üzerine belli başlı düşünceler geliştirmiştir. Buna ek olarak Sisam Adası'nda pek çok öğretmenle tanışıp eğitim gören Epikuros'un bu derslere bağlı kalmadığı söylenir.

18 yaşında Atina'ya dönen ünlü filozofun Ephebie adlı okula kaydolduğu ve burada oyun yazarı olan Menandros'a rastladığı bilinir. Bu okulda Senokrates gibi ünlü düşünürlerin öğrencisi olma fırsatını bulan Epikuros, Demokritosçu ve Platoncu öğretmenlerden ders almıştır. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra günümüzde Çanakkale sınırları içerisinde bulunan Lapseki ilçesine giden Epikuros burada öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Ünlü filozofun öğretmenlik serüvenine geçmişte Kolofon olarak adlandırılan İzmir kentinde devam ettiği de bilinir. 5 sene sonra Atina'ya döndüğü söylenen Epikür, otuzlu yaşlarına geldiğinde kendi ismiyle anılan felsefe okulunu kurmuştur. Dolayısıyla Epikürcülüğün öncüsü olarak felsefe tarihinde iz bırakan ünlü düşünür, hayata gözlerini yumana kadar öğrencileri ve arkadaşları ile çeşitli söyleşilere katılmıştır.

Epikuros Neyi Savunur ve Neyi Bulmuştur?

Ünlü Antik Yunan filozofu olan Epikuros, kendi ismini taşıyan Epikürcülüğün kurucusu olmasıyla öne çıkar. Dolayısıyla Epikuros'un Epikürcülük denilen bir felsefe sistemini oluşturduğu ve savunduğu söylenmelidir. Buna ek olarak ünlü filozofun Demokritos aşamalarını gözlemleyip takip eden atomik bir materyalist olarak nitelendirildiği belirtilebilir. Epikürcülüğe göre kutsal müdahale ve batıl inanç kavramları dayanaksızdır. Bu nedenle Epikuros'un kurduğu ahlak felsefesinin temelinde mutluluk kavramı yer alır. Yani Epikür'e göre bir insanın temel amacı hazza ve mutluluğa ulaşmaktır. Yine bir insanın mutluluk ve hazza ulaşırken kaçındığı olaylar ise kaygı, acı ve üzüntü ile ilişkilidir. Dolayısıyla Epikür'ün hazcılık olarak da adlandırılan hedonizm akımının temsilcileri arasında bulunduğu söylenebilir.

Epikür Eserleri Nelerdir?

Epikuros'un son derece üretken bir yazar olduğu ve pek çok esere hayat verdiği bilinir. Diogenes Laertios'un aktardığı bilgilere göre Epikuros'un yaklaşık olarak 300 adet eseri vardır. Ancak bu eserlerin yalnızca bir kısmı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Epikür'ün ön plana çıkan eserleri arasından seçilen 10 önemli yapıt aşağıdaki gibidir: