Epizod Nedir? Epizot Ne Demek, Türk Edebiyatındaki Örnekleri Neler?

Türk Edebiyatında sürekli kullanılan epizot, kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Daha önce bu kelimeyi duymayan ve yeterli bilgi sahibi olmayan kişiler, epizod nedir sorusuna cevap aramıştır. Kavram daha önce duyulmasa da anlamı merak edilmiştir. Tıp alanında da kullanılan bu kavram özellikle Türk Edebiyatındaki yeri de ayrıdır. Peki epizot ne demek, Türk Edebiyatındaki örnekleri neler? Bu sorulara dair bilgileri derledik.

Epizod Nedir?

Türk Edebiyatında kullanılan epizod kavramının ne olduğu araştırılmıştır. Epizod, Yunan mitolojisinin öğelerini oluşturan diyaloglu bölümlerin her birini anlatmıştır. Bu kavram modern tiyatroda da perde adıyla bilinmiştir. Edebiyat terimi olarak epizot; hikâye, roman ve şiirlerde ana konuya bağlı ikinci derecede olay, müzikle temaları ayıran serbestçe yazılmış bölümler olarak açıklanır. Epizot ne demek sorusuna ayrıca, edebiyatta bir roman, öykü veya destanda olay örgüsü içinde konusal bir bütünlük taşıyan ikinci derecedeki eylemlerdir.

Tiyatroda ise modern dünyada perde denilen ve Yunan trajedisinin öğelerini oluşturan bölümlerdir. Aynı şekilde, oyunda asıl olaya karışan ikincil olaylardır.

Halk Edebiyatında Epizot Nedir?

Halk edebiyatında epizot nedir sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Epizot kavramı roman, hikâye ve destan türü hikayelerde olay örgüsü içinde, ana olaya bağlı ikinci derecedeki olaydır.

Epizot Örnekleri

Epizot kavramını öğrendikten sonra kullanıcılar bu kavrama dair örnekleri de araştırmıştır. Buna dair örneklerden birisi şu şekildedir;

"Sözlerin içine sık sık somut örnekler, epizotlar sıkıştırıyorlar." H.Taner