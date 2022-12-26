Er İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Er İle Biten Kelimeler Listesi

Er ile biten kelimeler içinde klasik kelime köklerini bulabileceğiniz gibi "er" in ek olarak kullanıldığını da görebilirsiniz. Ek olarak kullanılan er, geniş zaman eki olarak kullanılabildiği gibi yapım eki olarak da kelimenin sonuna gelebilir. Bu kapsamda sonu er ile biten kelimeler için çok sayıda örnekle karşılaşabilirsiniz. Bahse konu kelimeler aynı zamanda Türkçeye daha hâkim olmanızı da sağlayacaktır. Son hecesi er olan kelimeler yazımızın devamında.

Er İle Biten Kelimeler

Er ile biten kelimeler araştırmanızda Türkçede bu kapsamda yer alan çok sayıda kelime olduğunu görebilirsiniz. Bahse konu kelimeler 3 harfli olabileceği gibi 6-7 hatta 8 harfli uzun kelimeler de olabilir. Bunun yapım eki ya da geniş zaman eki olarak da er ekinin kullanıldığını görebilirsiniz. Kısadan uzun kelimelere kadar er ile biten kelime örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.



Fer

Şer

Ter

Yer

Eğer

Eyer

Fren

Üçer

Asker

Ciğer

Ekser

Kamer

Lider

Peder

Şeker

Zafer

Damper

Komiser

Birader

Şaheser



Türkçe sözlükte yukarıdaki kelimeler gibi çok sayıda er ile biten kelime vardır. Er ile biten kelimelerin geniş zaman eki olarak kullanıldığını da görebilirsiniz. Örneğin "etmek" fiilinin geniş zaman kipi ile çekimi yapıldığında "eder" olur. Buradaki er eki geniş zaman kipi ile fiilin çekiminin yapıldığını gösterir. Bu ve buna benzer yüzlerce örnek bulabilirsiniz.