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Giriş Tarihi: 27.5.2022 15:51 Son Güncelleme: 27.5.2022 15:52

Erasmus Şartları - Üniversite Ve Lise Erasmus Nedir, Başvuru Şartları Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Erasmus Şartları - Üniversite Ve Lise Erasmus Nedir, Başvuru Şartları Nelerdir, Nasıl Yapılır?

Birçok kişi bulunduğu ülkenin dışına çıkmak ve yeni yerler, kültürler görmek ister. Şu dönemde son derece maliyetli olsa da bazı yöntemler sayesinde ebeveynler çocuklarını eğitim için yurt dışına gönderebilirler. Bu hemen hemen her yaştan öğrenci için mümkündür. Ancak bir program var ki bu sayede hem lise hem de üniversite öğrencileri yurt dışına çıkarak farklı ülke ve kültürleri keşfederken aynı zamanda eğitim de alarak verimli bir süreç geçirirler. Ülkelerine döndüklerinde ise çok güzel anılar biriktirmiş olurlar. Siz de bu programa katılmak ve program hakkında bilgi almak istiyorsanız, aradığınız yerde olabilirsiniz. İşte, Erasmus şartları nedir? Üniversite ve Lise Erasmus Programları nedir, başvuru şartları nelerdir ve nasıl yapılır? İle ilgili tüm detaylar…

Eğitim hayatının başlaması itibariyle her öğrencinin ve birçok velinin hayallerini süsleyen bir konu vardır ki o da Erasmus Öğrenci Değişim Programı'dır. Erasmus sayesinde birçok Avrupa ülkesi görebileceğiniz gibi kendinizi de üst düzey seviyede vizyonlu bir hale getirmeniz mümkündür. Üstelik yabancı diliniz gelişecek ve belki ikinci bir dil daha öğrenmeye başlayacaksınız. Peki, Erasmus şartları nedir? Üniversite ve Lise Erasmus programları nedir? Başvuru nasıl yapılır ve şartları nelerdir? Bu soruların ve aklınıza gelebilecek tüm soruların cevapları yazımızın devamında yer almaktadır.

Erasmus Nedir?

Erasmus nedir? Erasmus, basitçe tanımlamak gerekirse, bir çeşit öğrenci değişim programıdır. Adı, çeşitli Avrupa ülkelerinde öğrenci ve akademisyen olarak bulunması sebebiyle Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan Desiderius Erasmus'tan gelir. Avrupa ülkelerini kapsar ve 6-12 ay yurt dışında kalmak gibi seçenekleri vardır. Öğrencilerin bazıları sınav ve not ortalamalarına göre hibe de alarak Avrupa'da yaşamlarını daha rahat sürdürebilirler.

Üniversite Erasmus Şartları

Üniversite yıllarınızda gideceksiniz, 1. sınıfı bitirmiş olmanız gerekmektedir. Ardından 2. sınıfın ilk döneminin sonunda bir yabancı dil sınavına giriyorsunuz ve 2. sınıf not ortalamanızla bu sınav notu ortaya bir puan çıkarıyor.

Bu puana göre sınır puanın üzerindeyseniz Erasmus'a gitmeye hak kazanıyorsunuz. Sonrasında da okul ve ders seçimleri işlemleri başlıyor. Aynı zamanda da birçok prosedür ve belge işlerinizi de tamamlamanız gerekmekte. Zorlu bir süreç sonunda Avrupa'da çok güzel bir eğitim dönemi geçireceğinizi unutmayın.

Lise Erasmus Şartları

Erasmus programına katılabilmek için illaki üniversite öğrencisi olmanıza gerek yok. Lise öğrencisiyseniz bu nokta sizin ilginizi çekebilir. Lisede de Erasmus'a katılmanız mümkün. Peki, lise Erasmus şartları neler?

  • Öğrencinin son 2 yıllık ortalamasının 70'ten yüksek olması,
  • ELTiS İngilizce sınavından 220 ve üstü puan alınması – tercih edilen ülkeye göre istenen dil yeterliliğinin sağlanması,
  • Yapılacak sözlü mülakatın başarı ile tamamlanması.

Şartları sağladıktan sonra başvurunuzu yapabilirsiniz. Sizin için unutulmaz bir deneyim olacağına oldukça eminiz.

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Erasmus Şartları - Üniversite Ve Lise Erasmus Nedir, Başvuru Şartları Nelerdir, Nasıl Yapılır?
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