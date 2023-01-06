Ercişli Emrah Kimdir? Ercişli Emrah Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

Ercişli Emrah kimdir araştırmasının Ercişli Emrah eserleri ile pararlel şekilde yapılması daha uygundur. Ercişli Emrah edebi kişiliği incelenirken de Ercişli Emrah şiirleri sizlere fikir verecektir. Ercişli Emrah hangi dönem şairi sorusu merak edilenler arasındadır. Ercişli Emrah kaçıncı yüzyılda yaşadı araştırması ile eserleri o günün şartlarına göre değerlendirebilirsiniz. Ercişli Emrah nereli sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ercişli Emrah Kimdir?

Ercişli Emrah'ın doğum ve ölümü ile ilgili tarih kaynaklarında net bir bilgi yoktur. Hatta 1930 yıllarına kadar bu şahsın varlığı bile net değildi. Yapılan araştırmalarda Selvihan Hikayesi'nde bulunan begelere dayanarak büyük şairin hayatı ile ilgili verilere ulaşılmıştır. Ercişli Emrah, aşık bir babanın çocuğu olup pir elinden bade içtiği söylenir.

Ercişli Emrah'ın eserleri incelendiğinde kendisinin divan şiirinin etkisinde kaldıı görülür. Bu kapsamda bütün şiirlerinin halk şiiri olduğunu söyleyebiliriz. Büyük şairin edebi yönünde, medrese eğitimi almış olmasının etkisi büyüktür. Ercişli Emrah eserlerinde dönem şairlerinin aksine, tasavvuf, din, varlık, ebed, öbür dünya ve yokluk kavramları üzerinde durmamıştır. Bu özelliği ile şairin tümüyle bu dünyanın adamı olduğunu söyleyebiliriz. Nadir de olsa bazı eserlerinde tasavvuf ve din konularının yer aldığı da dikkat çeker.

Ercişli Emrah halk şiirinin yanı sıra divan, gazel, semai ve kalenderi türünde eserler de yazmıştır. Bu anlamda kendisinin bir aşıktan ziyade "kalem şairi" olarak da nitelendirebiliriz. Yazdığı tüm şiirlerde hece veznini kullanmıştır. Buradan hareketle aruz veznini bilmediğini söyleyebiliriz.

Ercişli Emrah, Erzurum yöresinde yaşamış olup Nekşibendi tarikatına mensuptur. Bu tarikatın da Helidiye konuna bağlı olduğu rivayet edilir. Kendisinin bazı eserlerde tasavvuf, ezel-ebed konularına yönlenmesinde bu tarikata bağlı olmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Ercişli Emrah Eserleri

Ercişli Emrah eserlerinde çok sayıda yabancı kelimenin bulunduğu dikkat çeker. Özellikle Farsça ve Arapça kelimeler ağırlıktadır. Bazı şiirlerinde ise Azerbaycan Türkçesinin yanı sıra Ven'ın Erciş bölgesinin yöresel dil izleri görülür.

Ercişli Emrah ile ilgili araştırma yapan edebiyatçılar onun tüm eserlerine ulaşamamışlardır. Fakat kendisinin yazdığı divan, günümüze kadar ulaşmıştır. Ercişli Emrah şiirlerinin Bayburtlu Zihni, Karacaoğlan ve Develili Seyrani şiirleri ile karıştırıldığı düşünülmektedir.

Ercişli Emrah'ın günümüze kadar ulaşmış 150 civarında şiiri vardır. Esasında bu sayının çok daha fazla olduğu düşünülmektedir. Doğu bölgesinde bulunan tüm şair ve ozanlar Ercişli Emrah'ın şiirlerinden ilham alarak yeni eserler üretirler. Çok sayıda eser bırakmış olan Ercişli Emrah'ın bilinen bir şiirinin il dörtlüğünü aşağıda inceleyebilirsiniz.

Seherde uğradım ben bir güzele

Dedim sarhoş musun söyledi yoh yoh

Ağ elleri boğum boğum kınalı

Dedim bayram mıdır söyledi yoh yoh

Ercişil Emrah'ın bazı şiirlerinin bestelendiği de görülür. Yukarıdaki dörtlükle başlayan şiir de bestelenerek musiki şeklinde günümüze ulaşmıştır.