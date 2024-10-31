Erciyes Üniversitesi Bölümleri - Erciyes Üniversitesi’nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Erciyes Üniversitesi, sunduğu çeşitli bölümlerle öğrencilerin akademik ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır ve bunu yeterince başarmaktadır. Erciyes Üniversitesi bölümleri öğrencilere geleceğe yönelik yatırım yapma fırsatı sunar. Erciyes Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusunu sormadan önce buranın sadece akademik olarak değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak da donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğinin farkında olmanız gerekmektedir.

Erciyes Üniversitesi Bölümleri

Erciyes Üniversitesi, Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olup, 1978 yılında Kayseri'de kurulmuştur. Kayseri'nin merkezinde bulunan kampüsüyle, hem şehir hem de üniversite olarak öğrencilere çok yönlü bir yaşam sunmaktadır. Üniversite adını, Türkiye'nin en yüksek dağlarından biri olan Erciyes Dağı'ndan alır. Erciyes Üniversitesi, kuruluşundan bu yana eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette mükemmelliği hedeflemiştir. Geniş akademik yapısı, gelişmiş araştırma merkezleri ve modern eğitim binaları ile öğrencilere birçok alanda eğitim alma fırsatı sunar.

Erciyes Üniversitesi'nde çok sayıda fakülte bulunmaktadır. Bu fakülteler, çeşitli disiplinlerde eğitim ve araştırma fırsatları sunarak geniş bir yelpazede lisans ve lisansüstü programları ile öğrencilere hizmet vermektedir.

Erciyes Üniversitesi, geniş bölüm seçenekleri ve gelişmiş altyapısı ile Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Farklı alanlarda sunduğu eğitim programları ve öğrencilere sağladığı sosyal ve akademik imkanlar ile her yıl binlerce öğrenciyi bünyesine katmaktadır. Hem Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliği hem de Erciyes Üniversitesi'nin sunduğu olanaklar, bu üniversiteyi tercih eden öğrencilere eşsiz bir eğitim ve yaşam deneyimi sunar.

Erciyes Üniversitesi'nde Hangi Bölümler ve Fakülteler Var?

Erciyes Üniversitesi, geniş bölüm seçenekleri ve gelişmiş altyapısı ile Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Farklı alanlarda sunduğu eğitim programları ve öğrencilere sağladığı sosyal ve akademik imkanlar ile her yıl binlerce öğrenciyi bünyesine katmaktadır. Hem Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliği hem de Erciyes Üniversitesi'nin sunduğu olanaklar, bu üniversiteyi tercih eden öğrencilere eşsiz bir eğitim ve yaşam deneyimi sunar. Erciyes Üniversitesi fakülteleri ve bölümlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Tıp Fakültesi

•Tıp

2. Diş Hekimliği Fakültesi

•Diş Hekimliği

3. Eczacılık Fakültesi

•Eczacılık

4. Veteriner Fakültesi

•Veterinerlik

5. Mühendislik Fakültesi

•Bilgisayar Mühendisliği

•Elektrik-Elektronik Mühendisliği

•İnşaat Mühendisliği

•Makine Mühendisliği

•Endüstri Mühendisliği

•Çevre Mühendisliği

•Gıda Mühendisliği

•Kimya Mühendisliği

•Mekatronik Mühendisliği

6. Fen Fakültesi

•Matematik

•Fizik

•Kimya

•Biyoloji

•Astronomi ve Uzay Bilimleri

7. Edebiyat Fakültesi

•Türk Dili ve Edebiyatı

•Tarih

•Sosyoloji

•Psikoloji

•Felsefe

•Arkeoloji

•Sanat Tarihi

8. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

•İşletme

•İktisat

•Maliye

•Uluslararası İlişkiler

•Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

9. Hukuk Fakültesi

•Hukuk

10. Güzel Sanatlar Fakültesi

•Resim

•Grafik Tasarım

•Heykel

•Seramik

11. İlahiyat Fakültesi

•İlahiyat

•Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği

12. Eğitim Fakültesi

•Matematik Öğretmenliği

•Fen Bilgisi Öğretmenliği

•Sınıf Öğretmenliği

•Türkçe Öğretmenliği

•Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

•Okul Öncesi Öğretmenliği

•İngilizce Öğretmenliği

•Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

13. Mimarlık Fakültesi

•Mimarlık

•Şehir ve Bölge Planlama

14. Sağlık Bilimleri Fakültesi

•Hemşirelik

•Beslenme ve Diyetetik

•Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

•Çocuk Gelişimi

15. Ziraat Fakültesi

•Tarla Bitkileri

•Bahçe Bitkileri

•Tarım Ekonomisi

•Zootekni