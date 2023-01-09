Ercüment Behzat Lav Kimdir? Ercüment Behzat Lav Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

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Ercüment Behzat Lav Kimdir?

Ercüment Behzat Lav 15 Kasım 1903 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Sultani'sini tamamladıktan sonra aktörlük yapmaya başlamıştır. Berlin Stern Müzik Konservatuvarı ve Reinhart Tiyatro Akademisi'nde eğitim alan Lav, 4 yıl sonunda bu eğitimi tamamlamıştır. Sinema ve tiyatro alanında önemli çalışmalara imza atan Ercüment Behzat Lav'ın edebiyat alanına da büyük katkıları olmuştur.

Ercüment Behzat Lav'ın şiirlerinde fütürizm, dadaizm, sürrealizm ve kübizm etkileri görülmüştür. Kendisi aynı zamanda Cumhuriyet döneminde de serbest ölçü kullanan ilk yazarlar arasındadır. Bu anlamda kendisini serbest ölçünün öncüleri arasında kabul edebiliriz.

Ercüment Behzat Lav Şiirleri

Ercüment Behzat Lav edebiyatımıza çok sayıda eser kazandırmıştır. Bu kapsamda öne çıkan eserler aşağıda sıralanmıştır.

1931 yılında yayınlanan S.O.S.

1934 yılında yayınlanan Kaos

1940 yılında yayınlanan Açıl Kilidim Açıl

1962 yılında yayınlanan Mau Mau

1964 yılında yayınlanan Üç Anadolu

1996 yılında yayınlanan Bütün Eserleri

Ercüment Behzat Lav şiirlerinde kahramanlık hikayelerini görebileceğiniz gibi duygu yüklü şiir örnekleri ile de karşılaşabilirsiniz. "Bir Kahramanlık Midesi" isimli şiiri örnek almanız açısından aşağıda istifadenize sunulmuştur.

Vahşi hayvanlara yediriyorlar ölülerimizi

Beyazlar bizimle savaşınca

Bizse kendimiz yiyormuşuz

Onları haklayınca

Böyle de olsa

Daha şerefli bir mezar değil mi

Hayvan bağırsaklarından

Bir kahramanın midesi?