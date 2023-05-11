Erdek Nerede? Erdek Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Erdek nerede araştırması için Marmara Bölgesi haritasını incelemeyi de düşünebilirsiniz. Erdek nereye bağlı araştırması için küçük bir harita incelemesi de yeterli olacaktır. Tarih, deniz ve doğal güzellikler mekânı Erdek nerenin ilçesi? Bu ilçeye nasıl gidileceği de konunun merak edilenleri arasındadır. İnsanlar genellikle ulaşımın pratik olduğu bölgelere seyahat etmek ister. Erdek'e nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Erdek Nerede?

Erdek, Balıkesir'in şirin ilçelerinden biridir. Söz konusu ilçe Erdek Körfezi ile Kapıdağ Yarımadası arasında kalır. İlçe, ülkemizin ilk sayfiye alanlarından biri olarak da kabul edilir. Erdek, antik kentleri, açık hava müzesi, muhteşem doğası, harika kumsal ve denizi ile görülmeye değer yerler arasında sayılmaktadır.

Erdek, Marmara Bölgesi'nin en gözde yerlerinden biridir. Bu kapsamda ilçenin nüfusu yaz aylarında iki katına çıkmaktadır. Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden olan Erdek, tatil rotası belirlemek isteyenler için keşfedilmesi gereken bir coğrafyadır. İlçenin bir bölümü Marmara Bölgesi'nde iken bir bölümü de Ege Bölgesi'ndedir.

Erdek, yaz turizminin yanı sıra kış turizmi ile de dikkat çekmektedir. İlçede bulunan kayak merkezi, Erdek'in popülerliğini artırmaktadır. Aynı zamanda ünlü kişilerin bazılarının Erdek'li olması ilçenin ön plana çıkmasını sağlamıştır.

Erdek'e Nasıl Gidilir?

Erdek, ulaşımın son derece kolay olduğu bir ilçedir. Edremit'te bulunan Koca Seyit Havaalanı ile Erdek arasındaki mesafe yaklaşık 165 km'dir. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir yolculuk ile havaalanından Erdek'e ulaşabilirsiniz. Erdek'e gelmek için denizyolunu da tercih edebilirsiniz. Bandırma'dan kalkan feribotlar ile ilçeye gelebilirsiniz.

Erdek, doğal güzelliklerin yanı sıra tarımsal faaliyetler ile de ön plana çıkmaktadır. Erdek zeytini, bu kapsamda öne çıkan ürünlerden biridir. Zeytinden yapılan zeytinyağı gibi çok sayıda yöresel ürünün satıldığı işletmeleri bu ilçede bulabilirsiniz.