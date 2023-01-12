Erdem Bayazıt Kimdir? Erdem Bayazıt Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Şairliğine ek olarak milletvekilliği de yapan Erdem Bayazıt kimdir sorusu, çoğu kişi için merak uyandırıcıdır. Erdem Bayazıt şiirleri ve eserleri, kendine özgü bir üslup ile yazılmıştır. Eserlerini okuyanlar, Erdem Bayazıt edebi kişiliği hakkında bir fikre sahiptir. Erdem Bayazıt hangi akım ve topluluğa dahil diyenler için o, "Yeni İslamcı Akım" anlayışına bağlı bir şairdir. Erdem Bayazıt hangi dönemde eser vermiştir?

Erdem Bayazıt Kimdir?

Şair, yazar ve siyaset adamı olan Erdem Bayazıt, 1939 yılında Kahramanmaraş'ta doğmuştur. İstiklal Ortaokulu'ndan 1953'te mezun olmuş, Kahramanmaraş Lisesi'ni ise 1959'da bitirmiştir. Liseyi bitirir bitirmez hemen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt olmuştur. Burada iki yıl okuduktan sonra devam zorunluluğu bulunmayan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapmıştır. Bunun nedeni ise şairin içinde bulunduğu maddi zorluklar nedeniyle okula düzenli devam edememesidir. 1963'te askerlik için Burdur'a gitmiş ve görevini yedek subay olarak yerine getirmiştir. Askerlik için tahsilini yarıda bırakmış olan şair, döndüğünde ise hukuk okumaya devam etmemiş ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne girmiştir. Buradan 1971'de mezun olduktan sonra devlet memurluğuna atanmış ve bir zamanlar eğitim aldığı Kahramanmaraş Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olmuştur. Burada bir süre çalıştıktan sonra ise Kahramanmaraş İl Halk Kütüphanesi'nde müdürlük görevine atanmıştır.

Kariyeri boyunca farklı görevlerde bulunan Bayazıt, İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda genel sekreterlik yapmıştır. Daha sonra basın bürosu memurluğu için Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na girmiş ve ardından Milli Kütüphane'de şube müdür yardımcılığı yapmıştır. Bir dönem ise Sanayi Bakanlığı'nda daire başkanlığı yardımcısı olmuştur.

Onun edebiyat ile daha çok haşır neşir olmasını sağlayan görev ise "Mavera" dergisinin yönetimine getirilmesidir. Öğrencilik yıllarından bu yana büyük bir tutku ile yazdığı şiirlerini, ilk şiir kitabı "Sebeb Ey" ismiyle 1972'de yayınlamıştır. 1981 yılında sanatçı bir grupla seyahate çıkan şair, Pakistan, Afganistan, İran ve Hindistan'ı gezmiş ve deneyimlerini gezi yazısında paylaşmıştır. Bu türde oldukça başarılı olmuş olan "İpek Yolundan Afganistan'a" adlı eseri ise Türkiye Yazarlar Birliği'nden Basın Ödülü almaya layık görülmüştür.

Siyasete 1987 yılında atılan şair, aynı yıl Anavatan Partisi'nden Kahramanmaraş milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir. Şairliğe devam etmiş ve eserleri Büyük Doğu, Hece ve Yedi İklim gibi önemli dergilerde yayınlanmıştır. 5 Temmuz 2008'de akciğer kanseri kanserinden dolayı vefat etmiştir.

Erdem Bayazıt Eserleri Nelerdir?

Cumhuriyet dönemi edebiyatı şairleri arasında yer alan Bayazıt, Yeni İslamcı Akım'dan büyük ölçüde etkilenmiştir. Aynı zamanda toplumcu şiirler de yazmıştır. Eserlerinde, haksızlık ve bununla mücadele etme ile ilgili konular işlemiştir. Serbest hece ölçüsü kullanmış olan şairin gezi yazısı da vardır. Erdem Bayazıt eserleri aşağıda verilmiştir.

Şiir:

Sebeb Ey (İlk şiir kitabı) - 1973

Risaleler (Son şiirleri) - 1987

Şiirler (Sebep Ey ve Risaleler iki eser bir arada) - 1992

Gezi:

İpek Yolundan Afganistan'a