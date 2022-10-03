Eretnaoğulları Nerede Kuruldu? Eretna Beyleri Eserleri Neler, Kim Tarafından ve Ne Zaman Alındı?

Eretna, aynı zamanda Ertine şeklinde de okunur. Uygur dili olarak da sayılabilen Tuva Türkçesinde, Ertine ismi; hazine, değer verilen anlamlarına geliyor. Kısa ömürlü olmalarına rağmen, dönemin en güçlü ve en büyük devletlerinden biridir. Peki, Eretnaoğulları nerede kuruldu? Eğer siz de Eretna Beyleri eserleri neler, kim tarafından ve ne zaman alındı diye merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. Konu ile ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar, yazımızın devamında sizinle.

Eretnaoğulları Ne Zaman Kuruldu?

Eretna Beyliği, 1335 yılında Alaeddin Eretna tarafından Sivas ve Kayseri merkezli olarak kurulmuştur. Anadolu'nun Moğol istilasından sonra kurulan Eretna Beyliği Türk mü diye çok merak ediliyor. Türk – Uygur asıllı olan Eretnaoğulları, Anadolu halkı tarafından benimsenmemiştir.

1335 ila 1381 yılları arasında hüküm süren Eretnaoğulları Beyliği'nin hükümdarlı ise sırasıyla şu şekildedir:

Alaeddin Bey (1335)

Gıyaseddin Mehmed Bey (1352)

Alaeddin Ali Bey (1365)

İkinci Mehmed Bey (1380)

Alaeddin Bey, tecrübeli bir asker ve devlet adamı olarak biliniyordu. Bu özelliklerinin yanı sıra iyiliksever, adil bir hükümdar olarak anılırdı. Seyrek sakallara da sahipti. Bütün bu özellikleri nedeni ile halk arasında "köse peygamber" olarak da anılırdı.

İkinci Mehmed Bey döneminde iktidarı ele geçiren Kadı Burhaneddin, Mehmed Bey'in naibi olmuştur. Kadı Burhaneddin iktidarda rakibi kalmadığında 1381 yılında Eretnaoğulları Beyliği'nin hakimiyetine son vererek sultanlığını ilan etmiştir. Ardından kendi adı ile anılan yeni bir devlet kurmuştur.

Eretna Beyliği Eserleri Nelerdir?

Eretnaoğulları Beyliği'nin az sayıda mimari eserleri bulunuyor. Bunlardan bazıları:

Kayseri – Sırçalı Kümbeti

Kayseri – Köşk Medrese / Hankah

Kayseri – Ali Cafer Kümbeti

Kırşehir – Aşık Paşa Türbesi

Sivas - Güdük Minare Kümbeti / Şeyh Hasan Bey Kümbeti

Niğde – Sungur Ağa Camii