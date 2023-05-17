Ergene Havzası Nerede? Ergene Havzası Hangi Bölgede ve İl Sınırlarında?

Havza, bir coğrafya terimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Havzaların etrafı çoğunlukla dağ ve tepelerle çevrili olmaktadır. Nehre su sağlayan alanlar, havza olarak tabir edilmektedir. Bu bağlamda Ergene havzası da Ergene nehrinden akan suyun birikmesiyle oluşmuş bir alandır. Bu yazımızda sizler için Ergene havzası nerede, Ergene havzası hangi bölgede ve il sınırlarında gibi soruların cevaplarına değindik.

Ergene Havzası Nerede?

Havzalar, coğrafya açısından son derede büyük bir öneme sahiptir. Ülkemizde bu bağlamda çok sayıda havza mevcuttur. Açık, kapalı, aşağı, yukarı havza gibi birçok farklı havza çeşidi bulunmaktadır. Ergene havzası çevresinde çok fazla dağ, tepe gibi alanlar olduğu için jeomorfolojik havza sınıfına girmektedir. Bu havzayla ilgili en sık merak edilen konulardan biri Ergene havzası hangi il sınırlarında konusudur. Ergene havzası, Türkiye sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 130 metre yüksekliğe sahip olan bir havzadır.

Ergene Havzası Nereye Dökülür?

Ergene havzası, ülkemizde bulunan ve önemli bir yere sahip olan havzalarımızdan biridir. Ergene havzası hangi bölgede konusu, havzanın konumunu merak edenler tarafından araştırılmaktadır. Bu havza, Marmara Bölgesi'nde yer almaktadır. Ergene havzası, Ergene ırmağının su toplama havzası olarak ifade edilmektedir. Bu havza, Trakya bölgesinin Karadeniz kıyılarına paralel bir konumda yer alan Yıldız dağlarından doğmaktadır. Ardından Meriç ırmağıyla bir araya gelerek Ege Denizi'ne karışmaktadır.