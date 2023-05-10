Ergene Nerede? Ergene Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

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Ergene Nerede?

Ergene, ülkemizin kuzeybatında yer alan Tekirdağ iline bağlı olan bir ilçedir. Trakya bölgesinde yer alan bu ilçenin nüfusu da 66 bindir. Ergene ilçesinin batısında Muratlı, doğusunda Kapaklı ve Çerkezköy, güneyinde Çorlu ve kuzeyinde Saray ilçesi bulunur. İlçenin kuzeybatısında ise Kırklareli vilayetine bağlı olan Lüleburgaz ilçesi vardır. Ergene'nin Tekirdağ merkeze mesafesi 60 km'dir.

Ergeneye Nasıl Gidilir?

Ergene ilçesine ulaşım için Tekirdağ merkeze ulaşmanız gerekir. Tekirdağ ile Ergene arasındaki 60 km'lik mesafe yaklaşık 40 dakikada alınabilir. İl ve ilçe merkezi arasındaki yolculuk için kendi özel aracınızı kullanabileceğiniz gibi toplu ulaşım araçlarından da yararlanabilirsiniz.

Ergene ilçesine Lüleburgaz üzerinden de gidebilirsiniz. İki ilçe merkezi arasındaki mesafe 32 km'dir. Söz konusu mesafe özel aracınızla yaklaşık 20 dakika sürecektir. Bu mesafe için de toplu ulaşım araçlarından yararlanmayı düşünebilirsiniz. Ergene ilçesi doğal güzellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Bu özelliği ile de ilçeyi çok sayıda ziyaret eden turist vardır. Trakya bölgesini ziyaret edecekseniz bu ilçeyi de ziyaret edebilirsiniz.





