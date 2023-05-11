Erikli Nerede? Erikli Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Erikli Marmara Bölgesi ve çevresinde oturanlar için büyük avantajları bünyesinde barındıran bir tatil bölgesidir. Peki, Erikli nerede? Bu coğrafyanın nereye bağlı olduğunu bilmeniz, tatil için burayı tercih etmeniz konusunda da size yardımcı olacaktır. Erikli nereye bağlı ya da Erikli nerenin ilçesi araştırması bu konuda yönlendirici olacaktır. Erikli hangi ile bağlı sorusuna Marmara Bölgesi'nde cevap aramanız gerekir. Erikli'ye nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Erikli Nerede?

Erikli, Marmara Bölgesi'nde bulunan Edirne iline bağlı, Keşan sınırları içinde bulunan bir tatil köyüdür. İstanbul'a yaklaşık 240 km uzaklıkta olan bu tatil bölgesi yaygın şekilde tercih edilir. Edirne otogarında bulunan araçlar ile bu tatil köyüne pratik şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz.

Erikli'ye gittiğinizde sizi muhteşem kumsala sahip olan bir deniz karşılayacaktır. Altın sarısı kumlara sahip olan plaj, aklınızda yer edecektir. Turkuvaz denizi, bölgedeki diğer plajlara göre Erikli'nin çok daha popüler olmasını sağlar. Plaj çevresinde bulunan otel, pansiyon ve bungalov evler, konaklama düşüncesinde olanlar için yeterli imkânı sağlamaktadır. Plajda bulunan su sporları imkânları da ziyaretçileri etkilemektedir.

Erikli Nerenin İlçesi?

Genellikle Erikli'nin bir ilçe olduğu düşünülür. Fakat Erikli bir ilçe değildir. Erikli, Keşan ilçesine bağlı olan bir tatil köyüdür. Söz konusu coğrafya, Marmara Bölgesi'nde oturanların tatil ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır. Ulaşımın da çok kolay olduğu tatil köyü, bölgenin en popüler yerlerinden biridir. Şehir dışından da Erikli'ye gelen çok sayıda ziyaretçi vardır.