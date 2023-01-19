Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Nedir? Erikson’un Psikososyal Gelişim Aşamaları Neler, Evreleri Kaç Tane?

Erikson psikososyal gelişim kuramı nedir diye merak etmek ve araştırmak gelişim psikolojisi ile ilgilenen herkesin ilgisini çekmektedir. Erikson'un psikososyal gelişim aşamaları ve özellikleri nelerdir sorusunun cevabına baktığımız zaman özellikle internet ortamında çok fazla cevap ile karşılaşabiliriz. Biz bu yazımızda sizin için hem Erikson aşamalarını hem de Erikson'un 8 evresi nedir sorusunun doğru cevabını hazırladık. İşte sizin için hazırladığımız detaylar.
Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Nedir?
Erik Erikson tarafından ruh halinin sağlıklı gelişmesi için çeşitli hedeflerin olduğu ve bunların tamamlanması gerektiği dile getirilmiştir. Ruh sağlığı açısından ulaşılması gereken bu hedefler çatışmaları ve çatışmaların sonuçlarını doğurur. Yani psikososyal gelişim kuramı yaşanan çatışmaların aşılarak bir sonraki aşamaya geçilmesi gerektiğini ve bunu gerekliliğini anlatmaktadır.
Erikson'un Psikososyal Gelişim Aşamaları ve Özellikleri Nelerdir?
Erikson'un 8 Evresi Nedir?
Erikson'un 8 evresi ya da psikososyal gelişim aşamaları ve özellikleri olarak da karşımıza çıkan bu başlık 8 aşamanın önemini anlatmaktadır. İşte sizin için hazırladığımı Erikson'un bahsettiği 8 evre;
- Gelişim Evresi/Temel Güven Karşısında Güvensizlik (0-1,5 yaş): Bebeğin gelişim evrelerinden her şeyi ağız yolu ile keşfettiği dönemdir. Bu evrenin diğer adı da ORAL EVRE olarak karşımıza çıkar.
- Gelişim Evresi/Bağımsızlık Karşısında Utanç ve Şüphe (1-3 yaş): Gelişim evresindeki çocuğun bağırsak ve kas kontrolünü sağlamaya başladığı dönem olarak karşımıza çıkar. Diğer adı olan ANAL EVRE olarak da karşımıza çıkar.
- Gelişim Evresi: Girişimcilik Karşısında Suçluluk (3-5 yaş): Özellikle motor becerilerinin gelişmeye başladığı ve çocuğun kendini ifade etmeye başladığı evrelerden biridir.
- Gelişim Evresi: Üretkenlik Karşısında Küçük Görülme – Aşağılık Duygusu (5-11 yaş): Sosyal ilişkilerin dikkat çekmeye başladığı evredir. Bu evre çocuğun hem okul öncesi hem de okul dönemini içine alır. Bu yüzden LATENT DÖNEM ismi ile de karşımıza çıkar.
- Gelişim Evresi: Kimlik Kazanımı Karşısında Kimlik Karmaşası (12-19 yaş): Hem ergenliğin önceki dönemlerini hem de ergenliği kapsayan bir dönemdir. ADOLESAN dönemi olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Çocuğun artık ergenlik döneminde kendini keşfetme serüvenini de içerir.
- Gelişim Evresi: Yakınlık Karşısında Yalnızlık (20-30 yaş): Yetişkin dönemi ismi ile de karşımıza çıkan 10 yıl gibi uzun bir dönemi kapsayan bir dönemdir. Kişinin hem iş hem de aile olarak kendini bulmaya çalıştığı dönem olarak da karşımıza çıkar.
- Gelişim Evresi: Üretkenlik Karşısında Durağanlaşma (30-60 Yaş): Kişinin üretmeye devam ettiği ama yeni neslin öğrenmesi ve eğitimi için çabaladığı dönemdir.
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Gelişim Evresi: Benlik Bütünlüğü Karşısında Umutsuzluk (60+ Yaş): Son evredir. Huzurun ve pişmanlığın tüm yaşam boyunca ele alındığı dönem olarak da karşımıza çıkar. Genel olarak KEŞKELER EVRESİ olarak da adlandırılır.