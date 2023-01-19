Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Nedir? Erikson’un Psikososyal Gelişim Aşamaları Neler, Evreleri Kaç Tane?

Erikson psikososyal gelişim kuramı nedir diye merak etmek ve araştırmak gelişim psikolojisi ile ilgilenen herkesin ilgisini çekmektedir. Erikson'un psikososyal gelişim aşamaları ve özellikleri nelerdir sorusunun cevabına baktığımız zaman özellikle internet ortamında çok fazla cevap ile karşılaşabiliriz. Biz bu yazımızda sizin için hem Erikson aşamalarını hem de Erikson'un 8 evresi nedir sorusunun doğru cevabını hazırladık. İşte sizin için hazırladığımız detaylar.

Erikson Psikososyal Gelişim Kuramı Nedir?

Erik Erikson tarafından ruh halinin sağlıklı gelişmesi için çeşitli hedeflerin olduğu ve bunların tamamlanması gerektiği dile getirilmiştir. Ruh sağlığı açısından ulaşılması gereken bu hedefler çatışmaları ve çatışmaların sonuçlarını doğurur. Yani psikososyal gelişim kuramı yaşanan çatışmaların aşılarak bir sonraki aşamaya geçilmesi gerektiğini ve bunu gerekliliğini anlatmaktadır.

Erikson'un Psikososyal Gelişim Aşamaları ve Özellikleri Nelerdir?

Erikson'un 8 Evresi Nedir?

Erikson'un 8 evresi ya da psikososyal gelişim aşamaları ve özellikleri olarak da karşımıza çıkan bu başlık 8 aşamanın önemini anlatmaktadır. İşte sizin için hazırladığımı Erikson'un bahsettiği 8 evre;