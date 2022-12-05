Erkek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Erkek Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Erkek kelimesi, cümle içerisinde çoğunlukla ad görevinde kullanılmaktadır. Fakat bazı kullanımlarında sıfat olarak da kullanılmaktadır. Bunların yanında erkek kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar sayesinde erkek kelimesinin anlam ilişkileri oluşmuştur.

Erkek Kelimesinin Anlamı Nedir?

Erkek kelimesinin anlamlarını incelediğimizde, terim ve gerçek anlamdan oluşan bir anlam dağarcığı karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda erkek kelimesinin halk ağzından oluşmuş bir anlamı da bulunmaktadır. Buna göre erkek kelimesinin anlamları şöyledir:

İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

Yetişkin adam.

Sperma oluşturan organizma.(biyoloji terimi)

(kadına göre) koca, eş.

Özü sözü doğru, sözüne güvenilir, mert, yiğit (kimse).(sıfat)

(maden için) kolay bükülmez, sert.(sıfat)

Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerin çıkıntılısı.

Erkek kelimesinin kullanımlarına örnek verelim:

Ataerkil toplumlarda erkekler evin reisi olarak geçimden sorumlu kişilerdir.

Erkekler toplumda bütün iş yükünü çeken insanlar olarak çalışmaktadır.

Erkek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Erkek kelimesinin anlam dağarcığından ve kullanımından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise erkek kelimesinin zıt anlamlısından bahsedeceğiz. Bu bağlamda erkek kelimesinin zıt anlamlısı ''kız'' kelimesidir.

Erkek Kelimesine Benzer Kelimeler

Türkçede her kelime diğer kelimelerle etkileşim halindedir. Bu durumda erkek kelimesinin de etkileşime girerek benzerlik gösterdiği kelimeler bulunmaktadır. Buna göre erkek kelimesine benzer kelimeler şunlardır: