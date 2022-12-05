Erkek Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Erkek Kelimesinin Zıt Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Erkek kelimesi, cümle içerisinde çoğunlukla ad görevinde kullanılmaktadır. Fakat bazı kullanımlarında sıfat olarak da kullanılmaktadır. Bunların yanında erkek kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar sayesinde erkek kelimesinin anlam ilişkileri oluşmuştur.
Erkek kelimesinin anlamlarını incelediğimizde, terim ve gerçek anlamdan oluşan bir anlam dağarcığı karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda erkek kelimesinin halk ağzından oluşmuş bir anlamı da bulunmaktadır. Buna göre erkek kelimesinin anlamları şöyledir:
Erkek kelimesinin kullanımlarına örnek verelim:
Erkek kelimesinin anlam dağarcığından ve kullanımından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise erkek kelimesinin zıt anlamlısından bahsedeceğiz. Bu bağlamda erkek kelimesinin zıt anlamlısı ''kız'' kelimesidir.
Türkçede her kelime diğer kelimelerle etkileşim halindedir. Bu durumda erkek kelimesinin de etkileşime girerek benzerlik gösterdiği kelimeler bulunmaktadır. Buna göre erkek kelimesine benzer kelimeler şunlardır: