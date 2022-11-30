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Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:26 Son Güncelleme: 30.11.2022 15:26

Erken Zıt Anlamlısı Nedir? Erken Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçerisinde Kullanımı

Gerek konuşmalarını gerekse yazdıkları metinlerde doğru kelimeleri kullanmak isteyen vatandaşlar, kullandıkları kelimelerin zıt anlamlılarını araştırıyor. Günlük konuşmalarda sık kullanılan kelimeler arasında, erken kelimesi de yer alıyor. Erken zıt anlamlısı, aslında duymaya aşina olduğumuz bir kelime. Bu kelimenin tanımı ve zıt anlamlısı, başta TDK sözlüğü olmak üzere pek çok sözlükte yer alıyor. Buna göre, erken kelimesi zıt anlamlısı, yani karşıt anlamlısı nedir? Aşağıda, erken zıt anlamlısı ve tanımı yer alıyor!

Erken Zıt Anlamlısı Nedir? Erken Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçerisinde Kullanımı

Vakit olarak bir periyodu ifade eden erken kelimesi, günlük konuşma dilinde ve pek çok alanda yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Yoğun kullanıma sahip olduğu için de bu kelimenin tanımının yanı sıra erkenin zıt anlamlı sözcükleri araştırılıyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü ve diğer zıt anlamlı kelimeleri içeren sözlükler, bu noktada yardıma yetişiyor. Peki, erken zıt anlamlısı nedir ve erken kelimesi yerine hangi sözcük kullanılırsa cümlede karşıt anlam sağlanır?

ERKEN ZIT ANLAMLISI

Erken kelimesinin zıt anlamlı söcük: geç

ERKEN NE DEMEK?

Alışılmış veya kararlaştırılmış belli bir zamandan önce

Karşıtı: GEÇ. "Erken yattım." "Erken gelin."

Belirli bir zamandan önce olan: "Erken bunama." "Erken gelişme." "Erken doğum."
● Erkence zf. Oldukça erken: "Orada biraz erkence bulun."
● Erkenden zf. (Ayrılma hâli ekinin kalıplaşmasıyle) Erken olarak, çok erken: "Erkenden geldi."

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Erken Zıt Anlamlısı Nedir? Erken Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçerisinde Kullanımı
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