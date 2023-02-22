Erlenmayer Nedir? Erlenmayer Ne İçin Kullanılır ve Ne İşe Yarar?

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Erlenmayer Nedir?

Erlen olarak da bilinen erlenmayer yada titrasyon şişesi, Biyoloji, Fizik ve Kimya derslerinde de kullanılan bir laboratuvar ekipmanıdır. Birbirlerinden farklı çözelti ve solüsyonları hazırlamak için erlen kullanılmaktadır. Amaçlarından biri laboratuvar ortamında yapılan çalışmaların hızlı ilerlemesini sağlamaktır.

Alt kısmı koniyi andıran erlenmayerin, boğaz bölümü uzun ve incedir. Boğaz kısmının uzun olması çözeltinin taşmamasını sağlar. Erlenmayer içerisinde hazırlanan çözelti kesinlikle taşmaz ve dökülmez. Kullanım olarak pratik bir yapıya sahip olan erlenmayerin dudak bölümü uzun ve inceyse, o zaman solüsyonların hazırlanması daha kolay olmaktadır. Erlenmayer, titrasyon işlemlerinde, çözeltilerin kaynatılmasında, çözeltilerin hazırlanmasında önemli rol oynamaktadır. Her çeşit ölçek ve boyuttaki erlenmayerlerin laboratuvarlarda kullanılması yapılan çalışmaların kolay bir şekilde ilerlemesini sağlamaktadır.

Laboratuvarlarda genellikle karıştırma işlemleri, erlenleri döndürerek uygulanmaktadır. Erlenmayerinde kullanım tarzı döndürülerek karıştırma olduğundan dolayı, laboratuvarlarda çok tercih edilen bir ekipman olmasını sağlamaktadır. Erlenmayer, titrasyonla uyumlu bir ekipman olup baz ve asit tarzı karışımların derişimlerini kolayca tespit edebilmektedir.

Erlenmayer Ne İşe Yarar?

Erlenmayerlerin işe yaradığı noktalar şu şekildedir:

- Solüsyonları kaynatır

- Solüsyonların buharlaştırılmasına yardımcı olur

- Solüsyonları karıştırır

Erlenmayerin alt yapısı, koni şeklindedir ve uzun ve ince yapılı boyun kısmı ile çözelti hazırlama işlemini oldukça kolaylaşmaktadır. Erlenmayerler özel tasarlanmış ekipmanlar olup her türden çözeltiyi erlenmayer içinde kaynatmak olasıdır. Erlenmayerin üst kısmında sıcak buhar yoğunlaşır ve sıcak buharın yoğunlaşmasıyla beraber çözelti içerisindeki çözücülerin buharlaşması engellenmiş olur. Erlenmayerin boynu, filtre hunilere de uyacak şekilde tasarlanmıştır. Erlenmayer boyun kısmı farklı şekillerde kullanıma uygundur. Kaynarken çözeltinin içerisinde bulunan çözücülerin buharlaşmasına da aynı zamanda engel olmaktadır. Filtre hunilerle de uyum sağladığından dolayı kristalleştirme için oldukça kullanışlı ekipman olarak görülür.

50 ml ve 5000 ml aralığındaki erlenmayer türleriyle birçok çözelti çeşidini hazırlayabilirsiniz. Erlenmayer; titrasyon şişesi ve erlen şeklinde de adlandırılmaktadır. Laboratuvar ortamında sıvı materyalleri işlemek için çok kullanılmaktadır. Erlenmayer ekipmanları; cam ve plastikten üretilmiştir. Camlar plastiğe kıyasla çok dayanıklıdır. O nedenle camların kullanım alanı daha çoktur.

Erlenmayer Özellikleri Nelerdir?

• Soğutma ve ısıtma işlemlerini aynı anda yapmak mümkündür.

• Soğutma ve ısıtma işlemlerinin her ikisine de bu ekipman çok dayanıklıdır.

• Erlenmayer ekipmanının ismi tasarlayan Almanyalı kimyager Emil Erlenmayer'den gelmektedir.

• Erlenmayerin boyun kısmı dardır. Dar olduğu içinde herhangi bir taşma ya da dökülme gibi durum söz konusu olamaz.

• Silindir şeklindeki ağzı ile konik gövde yapısı birleşmesiyle ortaya bahsettiğimiz bu şişe çıkmıştır.

Erlenmayer Kullanım Alanları

- Erlenmayerin Kimyada Kullanımı:

Erlenmayerin kimyada kullanımı çok yaygındır. Yukarıda bahsettiğimiz üzere dar boynu sebebiyle dökülme ihtimalini ortadan kaldığı için kimya laboratuvarında vazgeçilmez hale gelmiştir. Döndürülerek karıştırılabilir olduğu için titrasyon açısından da önem taşımaktadır Büret alt tarafına indikatör ve erlene solvent ilave edilip, titrasyon yapılabilmektedir. Bahsettiğimiz bu durumdan dolayı erlenmayer, sıvıların kaynamasında kullanılan ürünlerin başında yer alır.

Erlen, buharın üstte yoğunlaşmasını sağlamaktadır. Ayrıca erlen, çözücü kayıplarını da önlemektedir. Erlenmayerlerde saflaştırılacak örnek kaynatılır, sonrasında içine gerekli olan çözücülerin eklenmesi gerekir. Böylelikle çözücülerin tam çözünmesi gerçekleşmiş olur.

- Erlenmayerin Biyolojide Kullanımı:

Erlenmayerin biyolojide kullanımı, mikrobiyolojide olduğunu söyleyebiliriz. Mikrobiyal kültürlerin hazırlanması için erlenmayerden faydalanılmaktadır. Hücre kültüründeki erlenlere ilk önce sterilize etme işlemi uygulanır. Çalkalama ile inkübasyon esnasında da gaz alışverişini sağlar. Bu gaz alışverişini sağlamak için delikli tıpalardan yararlanılabilir.

Erlenmayerde oksijen transfer hızı; sallama şişe tipine, sıvı hacmine ve ajitasyon hızına göre değişebilmektedir. Oksijen akışı sallamada en dikkat edilmesi gereken nokta, sallama frekansıdır. Erlenmayer hem kimya hem biyolojide yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.