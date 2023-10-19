Ernest Hemingway Kitapları - Ernest Hemingway Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Ernest Hemingway'in hayatı ve eserleri, birçok filme ve kitaba konu olmuştur. Hemingway'in kitapları, modern kurgu romancılığını etkilemiş ve dünya çapında milyonlarca okuyucunun beğenisini kazanmıştır. Nobel ve Pulitzer Ödülü sahibi olan Ernest Hemingway kitapları, sözleri, hayatı ve bütün eserleri gibi konulara açıklık getirmek gerekir se birinci ve ikinci dünya savaşını gören yazarın onlarca eseri dünya çapında duyulmuş, aynı zamanda beğeni kazanmıştır.

Ernest Hemingway Kitapları

Ernest Hemingway'in kitaplarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Romanlar

Fiesta: The Sun Also Rises (1926)

In Our Time (1925)

A Farewell to Arms (1929)

Death in the Afternoon (1932)

To Have and Have Not (1937)

For Whom the Bell Tolls (1940)

The Old Man and the Sea (1952)

Across the River and Into the Trees (1950)

Islands in the Stream (1970)

Kısa öyküler

In Our Time (1925)

Men Without Women (1927)

Winner Take Nothing (1933)

The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories (1938)

The Snows of Kilimanjaro and Other Stories (1961)

The Nick Adams Stories (1972)

Yazılar

Death in the Afternoon (1932)

Green Hills of Africa (1935)

The Dangerous Summer (1960)

A Moveable Feast (1964)

The Short Stories of Ernest Hemingway (1965)

The Letters of Ernest Hemingway (1981)

Ernest Hemingway: Selected Letters, 1917-1961 (1981)

The Complete Short Stories of Ernest Hemingway (1987)

Çeviriler

The Adventures of Don Quixote by Miguel de Cervantes (1934)

The Autobiography of Benvenuto Cellini by Benvenuto Cellini (1951)

Oyunlar

The Fifth Column (1937)

The Torrents of Spring (1926)

Biyografi

Ernest Hemingway: A Life Story by Carlos Baker (1969)

Hemingway: A Biography by Michael Reynolds (1986)

Hemingway: His Life and Work by Jeffrey Meyers (1985)

Diğer

The Hemingway Reader (1961)

The Hemingway Papers (1981)

The Hemingway Collection (1981)

The Hemingway Collection: Volume II (1981)

Ernest Hemingway Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Ernest Hemingway, 20. yüzyılın önemli Amerikalı yazarlarından biri olarak kabul edilen bir figürdür. İşte Ernest Hemingway'in hayatının ana hatları:

Doğum Tarihi: Ernest Miller Hemingway, 21 Temmuz 1899'da Illinois, ABD'nin Oak Park şehrinde doğdu.

Ernest Miller Hemingway, 21 Temmuz 1899'da Illinois, ABD'nin Oak Park şehrinde doğdu. Gençlik ve Eğitim: Hemingway, Oak Park'taki çocukluğunun ardından Kansas City Star gazetesinde muhabirlik yapmaya başladı. Daha sonra I. Dünya Savaşı'na katılmadan önce birkaç yıl boyunca İtalya'ya gitti.

Hemingway, Oak Park'taki çocukluğunun ardından Kansas City Star gazetesinde muhabirlik yapmaya başladı. Daha sonra I. Dünya Savaşı'na katılmadan önce birkaç yıl boyunca İtalya'ya gitti. 1. Dünya Savaşı: Hemingway, I. Dünya Savaşı'na İtalyan Kızıl Haç'ında ambulans şoförü olarak katıldı. Savaş deneyimleri, ilerleyen yıllarda yazdığı eserlerin birçok yönünü etkiledi.

Hemingway, I. Dünya Savaşı'na İtalyan Kızıl Haç'ında ambulans şoförü olarak katıldı. Savaş deneyimleri, ilerleyen yıllarda yazdığı eserlerin birçok yönünü etkiledi. Yazarlık Kariyeri: Savaş sonrası dönemde Hemingway, gazetecilik kariyerine devam etti ve birçok dergi ve gazete için yazılar kaleme aldı. 1920'lerde Paris'e taşındı ve Lost Generation (Kayıp Nesil) olarak adlandırılan yazarlar grubuna katıldı.

Savaş sonrası dönemde Hemingway, gazetecilik kariyerine devam etti ve birçok dergi ve gazete için yazılar kaleme aldı. 1920'lerde Paris'e taşındı ve Lost Generation (Kayıp Nesil) olarak adlandırılan yazarlar grubuna katıldı. İspanya İç Savaşı: Hemingway, İspanya İç Savaşı sırasında muhabir olarak görev yaptı ve bu deneyimi "For Whom the Bell Tolls" adlı romanında işledi.

Hemingway, İspanya İç Savaşı sırasında muhabir olarak görev yaptı ve bu deneyimi "For Whom the Bell Tolls" adlı romanında işledi. 2. Dünya Savaşı: II. Dünya Savaşı sırasında Hemingway, savaş muhabiri olarak görev yaptı.

II. Dünya Savaşı sırasında Hemingway, savaş muhabiri olarak görev yaptı. Özel Hayat: Hemingway, beş kez evlendi ve dört çocuğu oldu.

Hemingway, beş kez evlendi ve dört çocuğu oldu. Ölümü: Ernest Hemingway, 2 Temmuz 1961'de Idaho'daki evinde intihar etti. 61 yaşındaydı. Ölümü, birçok tartışma ve analizin konusu olmuştur.

Ernest Hemingway'in bazı sözlerini şu şekilde sıralayabiliriz: