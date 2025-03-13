Dilimizin doğru kullanımı, sadece iletişimimizi güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kültürel mirasımızı da korumamıza yardımcı olur. Kelimelerin doğru yazılışı, dilin inceliklerini ve zenginliğini yansıtır. Bu nedenle, kelimelerin kökenine ve anlamına dikkat etmek, dilimizi doğru kullanmak için önemlidir. Erozyon nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı erozyon mu erezyon mu demeden önce "Erozyon" kelimesi de aslında Fransızca kökenli olup bu sebepten kafa karışıklığına neden olduğu da söylenebilir.

Erozyon Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "erozyon" şeklindedir.

Yanlış kullanım: erezyon

erezyon Doğru kullanım: erozyon

Kelimenin kökeni Fransızca "érosion" kelimesine dayanır ve dilimize "erozyon" olarak geçmiştir. Ancak konuşma dilinde bazı kişiler yanlış telaffuz ederek "erezyon" şeklinde söyleyebilmektedir. Bu kullanım hatalıdır ve yazı dilinde kesinlikle tercih edilmemelidir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Erozyon Mu Erezyon Mu?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, kelimenin doğru yazılışı "erozyon"dur. "Erezyon" şeklindeki yazım yanlıştır. Kelimenin doğru yazılışı ve anlamı şöyledir: