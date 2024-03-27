Ertuğrul Gazi Türbesi Nerede? Ertuğrul Gazi Türbesi Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Ertuğrul Gazi, Ertuğrul Bey adı ile de bilinir. 1198 ve 1281 yılları arasında yaşamış olan Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak bilinen Osman Bey'in de babasıdır. Kendi babası ise Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah'ın 1227 yılında Moğol istilasına atıyla girdiği ve Fırat Nehri'nde boğulduğu bu nedenle Kayı boyunun başına Ertuğrul Gazi'nin geçtiği bilinir. Ertuğrul Gazi Türbesi hangi ilde, nasıl gidilir, Ertuğrul Gazi Türbesi nerede gibi soruların yanıtı, meraklıları için önem taşır.

Ertuğrul Gazi Türbesi Hangi İlde?

Ertuğrul Gazi Türbesi, Bilecik şehrinin Söğüt ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Burası aynı zamanda Ertuğrul Gazi'nin öldüğü yer olarak da bilinir. Ertuğrul Gazi Türbesi, Söğüt ilçesinin Türkmenbaşı Mahallesi içindedir. Bilecik'in şehir merkezine ise yaklaşık olarak 28 km'de yer alır.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ne Nasıl Gidilir?

Ertuğrul Gazi Türbesi'ne toplu taşıma ya da özel araç ile ulaşım sağlanabilir. Türbeye toplu taşıma ile gelmek isteyen kişiler, Bilecik kent merkezinden kalkan Söğüt minibüsleri ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilir. Özel araç için ise Bilecik Söğüt yolu üzerinden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ulaşılabilir.