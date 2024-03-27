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Giriş Tarihi: 27.3.2024 14:47 Son Güncelleme: 27.3.2024 14:47

Ertuğrul Gazi Türbesi Nerede? Ertuğrul Gazi Türbesi Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Osmanlı Beyliği’nin kurucusu Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’dir. Ertuğrul Gazi, aynı zamanda 13. yüzyılın ortalarında, Oğuzların Kayı boyunun liderliğini yapan kişidir. Oğlu Osman Gazi ise 1299 yılında, Söğüt merkezli Osmanlı Beyliği’ni kurmuştur. Ertuğrul Gazi de Söğüt’te vefat etmiştir ve oğlu Osman Gazi tarafından türbesi yaptırılmıştır. Türbeyi ziyaret edenler Ertuğrul Gazi Türbesi hangi ilde, Ertuğrul Gazi Türbesi nerede ve nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarını arar.

Ertuğrul Gazi Türbesi Nerede? Ertuğrul Gazi Türbesi Hangi İlde, Nasıl Gidilir?

Ertuğrul Gazi, Ertuğrul Bey adı ile de bilinir. 1198 ve 1281 yılları arasında yaşamış olan Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olarak bilinen Osman Bey'in de babasıdır. Kendi babası ise Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah'ın 1227 yılında Moğol istilasına atıyla girdiği ve Fırat Nehri'nde boğulduğu bu nedenle Kayı boyunun başına Ertuğrul Gazi'nin geçtiği bilinir. Ertuğrul Gazi Türbesi hangi ilde, nasıl gidilir, Ertuğrul Gazi Türbesi nerede gibi soruların yanıtı, meraklıları için önem taşır.

Ertuğrul Gazi Türbesi Hangi İlde?

Ertuğrul Gazi Türbesi, Bilecik şehrinin Söğüt ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Burası aynı zamanda Ertuğrul Gazi'nin öldüğü yer olarak da bilinir. Ertuğrul Gazi Türbesi, Söğüt ilçesinin Türkmenbaşı Mahallesi içindedir. Bilecik'in şehir merkezine ise yaklaşık olarak 28 km'de yer alır.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ne Nasıl Gidilir?

Ertuğrul Gazi Türbesi'ne toplu taşıma ya da özel araç ile ulaşım sağlanabilir. Türbeye toplu taşıma ile gelmek isteyen kişiler, Bilecik kent merkezinden kalkan Söğüt minibüsleri ile kolaylıkla ulaşım sağlayabilir. Özel araç için ise Bilecik Söğüt yolu üzerinden Ertuğrul Gazi Türbesi'ne ulaşılabilir.

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Ertuğrul Gazi Türbesi Nerede? Ertuğrul Gazi Türbesi Hangi İlde, Nasıl Gidilir?
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