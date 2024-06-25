ERÜ’den hava pistlerine güçlü destek

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aslan yaptığı açıklamada, hava üslerinin stratejik öneminin daha da arttığını belirterek, uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin yapılacak saldırılan sonrası yeniden işlev kazanması için çalışma yaptıklarını söyledi. Yıllar süren çalışmalar sonucu SkyPatc isimli tamir malzemesini geliştirdiklerini belirten Şevket Aslan; "Uçakların iniş ve kalkış yaparken pistlere olan ihtiyacı, bu alanların saldırıya açık olmasını beraberinde getirmektedir. Bir hava üssü pistinin zarar görmesi durumunda, acil durumlarda uçakların güvenli bir şekilde inmesi veya havalanması mümkün olmayabilir.

Bu durum, operasyonel etkinliği ciddi derecede tehlikeye atabilir. Bu endişelerle hareket eden bir ekip olarak, uzun süreli ve yoğun laboratuvar çalışmaları sonucunda mevcut malzemelerin eksikliklerini ortadan kaldıran inovatif bir çözüm geliştirdik. Hem beton hem de asfalt pistlerde kullanılabilen SkyPatch, elastik açıdan uyumlu, soğuk bir şekilde uygulanabilen, sıkıştırmaya gerek duymayan, on dakikada sertleşen, yüksek mukavemetli, genleşme ve büzülmelere karşı dayanıklı, uzun ömürlü ve çevre dostu olma gibi özelliklere sahiptir. Bu malzeme ile pistler hızla onarılacak" dedi.