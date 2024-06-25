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Giriş Tarihi: 25.6.2024 15:07 Son Güncelleme: 25.6.2024 16:31

ERÜ'den hava pistlerine güçlü destek

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma ekibi, yıllar süren araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda, SİHA, İHA ve milli uçak pistlerinde bombardıman sonrası oluşabilecek hasarların hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan soğuk asfalt bazlı ‘SkyPatch’ isimli bir tamir malzemesi geliştirdi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
ERÜ’den hava pistlerine güçlü destek

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şevket Aslan yaptığı açıklamada, hava üslerinin stratejik öneminin daha da arttığını belirterek, uçakların iniş kalkış yaptığı pistlerin yapılacak saldırılan sonrası yeniden işlev kazanması için çalışma yaptıklarını söyledi. Yıllar süren çalışmalar sonucu SkyPatc isimli tamir malzemesini geliştirdiklerini belirten Şevket Aslan; "Uçakların iniş ve kalkış yaparken pistlere olan ihtiyacı, bu alanların saldırıya açık olmasını beraberinde getirmektedir. Bir hava üssü pistinin zarar görmesi durumunda, acil durumlarda uçakların güvenli bir şekilde inmesi veya havalanması mümkün olmayabilir.

Bu durum, operasyonel etkinliği ciddi derecede tehlikeye atabilir. Bu endişelerle hareket eden bir ekip olarak, uzun süreli ve yoğun laboratuvar çalışmaları sonucunda mevcut malzemelerin eksikliklerini ortadan kaldıran inovatif bir çözüm geliştirdik. Hem beton hem de asfalt pistlerde kullanılabilen SkyPatch, elastik açıdan uyumlu, soğuk bir şekilde uygulanabilen, sıkıştırmaya gerek duymayan, on dakikada sertleşen, yüksek mukavemetli, genleşme ve büzülmelere karşı dayanıklı, uzun ömürlü ve çevre dostu olma gibi özelliklere sahiptir. Bu malzeme ile pistler hızla onarılacak" dedi.

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ERÜ'den hava pistlerine güçlü destek
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