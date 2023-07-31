Erwin Schrödinger Kimdir? Erwin Schrödinger Neyi Bulmuştur, Neyi Savunur?

Kuantum mekaniğinin gelişmesini sağlayan fizikçiler incelendiğinde araç dalga fonksiyonunu ortaya koyan Erwin Schrödinger kimdir gibi bir soru öne çıkar. Schrödinger kedisi olayı nedir diyenlere yanıt olan bilgiler ise Viyana'da doğan meşhur fizikçinin formülasyonunu anlaşılır kılar. Schrödinger neyi bulmuştur, neyi savunur diyenlere açıklanabilen deney yorumları da Avusturyalı bilim insanının atom teorisinin yeni işlevlerinin saptanmasında ele aldığı kuantum süperpozisyonunu temsil eder.

Erwin Schrödinger Kimdir?

1887 senesinde Viyana'da doğan Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, Avusturyalı bilim kuramcısı ve fizikçi olarak bilinir. Erwin Schrödinger'in özellikle kuantum mekaniğine olan katkılarıyla ön plana çıktığı söylenebilir. Buna ek olarak Schrödinger'in atom teorisinin yeni ve üretken işlevlerinin keşfedilmesi sürecinde de etkili olduğu belirtilir. Öyle ki Schrödinger'in bu alana olan katkıları sayesinde 1933'te Nobel Fizik Ödülü'nü kazandığı bilinir. Viyana Üniversitesi'nden mezun olan Schrödinger'in kariyerine ağırlıklı olarak fizik alanında devam ettiği görülür. 1926'da kendi ismini taşıyan Schrödinger denklemini bulan ünlü fizikçinin kedi deneyiyle de meşhur olduğu söylenebilir. Avusturyalı fizikçi Schrödinger, yaptığı çalışmalarla birlikte özellikle Kopenhag yorumunun kusurlarını ortaya çıkarmaya çalışmıştır.

Schrödinger Kedisi Olayı Nedir?

Kuantum süperpozisyonu ile ilişkili olan Schrödinger kedisi olayı pek çok kişi tarafından merak edilir. Dolayısıyla bu deneyin nasıl uygulandığının açıklanmasında fayda vardır. Schrödinger'in bu meşhur deneyinde küçük bir şişe zehir, bir kedi ve radyoaktif kaynağın kapalı kutuya bırakıldığı bilinir. Bu deneyde yer alan radyoaktif kaynağın bir saat içerisindeki ışıma ve ışımama ihtimalinin birbirine eşit olduğu düşünülür. Ancak kapalı kutunun içinde yer alan sensörün radyoaktifliği algılaması durumunda küçük zehir şişesini kırmaya yarayan bir mekanizmanın çalıştığı bilinir. Bu sensörün çalışması durumunda gerçekleşen olay ise küçük şişenin kırılması nedeniyle etrafa yayılan zehrin kediyi öldürmesidir. Kopenhag yorumu ile ilgili bir paradoksu temsil eden bu deney, kedinin ölü veya canlı olabileceği bir duruma bırakılmasıdır. Bu deneye yönelik olan farklı yorumlar ise kuantum mekaniğinin değişikliğe uğramasını sağlamıştır.

Schrödinger Neyi Bulmuştur?

Erwin Schrödinger'in kedi deneyi ve kuantum fiziği üzerine yaptığı çalışmalar ile ön plana çıktığı bilinir. Bu bağlamda Schrödinger'in denklemi, gösterimi ve kedi deneyinden söz edilebilir. Schrödinger'in denklemi, kuantum sistemi hakkındaki detaylı bilgileri anlaşılır kılan bir araç dalga fonksiyonu olarak açıklanabilir. Buna ek olarak Schrödinger tarafından oluşturulan gösterimlerin de kuantum mekaniğinin bir formülasyonu olduğu belirtilebilir. Schrödinger'in yaptığı kedi deneyi de kuantum süperpozisyonunu temsil eder. "Schrödinger neyi savunur?" sorusu da ünlü fizikçinin kedi deneyinin sonucuna göre yanıtlanabilir. Bu bağlamda Schrödinger'in dalga fonksiyonu ile ilgili olarak, deneydeki kedinin durumu bakımından iki seçeneğin sunulmadığını savunduğu söylenmelidir. Yani deneyde yer alan kedinin ölü veya canlı olduğu hakkında bilgi edinilmesi için gözlem yapılması zorunludur.