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Giriş Tarihi: 6.4.2022 14:27 Son Güncelleme: 6.4.2022 14:27

Erzincan İlçeleri: Erzincan İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Erzincan İlçeleri: Erzincan İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Bölümü’nde yer alan Erzincan, Tarihi İpek Yolu'nun üzerinde yer aldığı için geçmişinde önemli bir konuma sahipti. Günümüzde de bulunduğu konum itibariyle önemli kavşak konumundadır. Merkez ilçeyle beraber 9 ilçe bulunmaktadır. Erzincan ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Birinci derecede deprem kuşağı üzerinde olan Erzincan tarihinde birçok depreme şahit olmuştur. 1939 Erzincan depreminden sonra şehir merkezi neredeyse yeniden kurulmuştur. Erzincan ili genellikle dağlar ve platolarla kaplı olduğu için ova şeklindedir. Şimdi de Erzincan'ın ilçelerine göz atalım…

ERZİNCAN NÜFUS

04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Erzincan ilinin nüfusu toplam 237.351 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %82,4'ü şehirlerde yaşadığı görülmektedir. İlin yüzölçümü 11.815 km2 olup ilde km2'ye 20 kişi düşmektedir.

Yıl

Erzincan Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2021

237.351

120.367

116.984

2020

234.431

119.325

115.106

2019

234.747

119.906

114.841

2018

236.034

120.348

115.686

2017

231.511

118.591

112.920

2016

226.032

114.075

111.957

2015

222.918

113.158

109.760

2014

223.633

112.845

110.788

2013

219.996

111.568

108.428

2012

217.886

110.569

107.317

2011

215.277

109.583

105.694

2010

224.949

118.876

106.073

2009

213.288

108.920

104.368

2008

210.645

107.415

103.230

2007

213.538

110.282

103.256

ERZİNCAN'IN İLÇELERİ

Erzincan ilçeleri şu şekildedir:

  1. Çayırlı
  2. İliç
  3. Kemah
  4. Kemaliye
  5. Otlukbeli
  6. Refahiye
  7. Tercan
  8. Üzümlü

ERZİNCAN MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tercan, Üzümlü ve Refahiye'dir. Otlukbeli nüfus bakımından en küçük ilçesidir. 04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 15 belediye, bu belediyelerde 159 mahalle ve ayrıca 522 köy vardır.

  • TERCAN

Erzincan'ın Tercan ilçesinde toplamda üç belde, yetmiş bir köy ve on yedi mahalle bulunmaktadır. İlçe önceden Erzurum'a bağlıydı. Daha sonra da belediye teşkilatı 1923'te kuruldu. İlçe, 11 Mayıs 1938'de kabul edilen 3383 sayılı kanun ile Erzincan'a bağlandı. Yüzölçümü 1.614 km2 olan ilçe, il merkezine 100 km uzaklıkta yer almaktadır.

  • ÜZÜMLÜ

Eski adı Cimin olarak bilinir. Toplam köy sayısı 24 olup ilçeye bağlı Altınbaşak, Bayırbağ ve Karakaya beldeleri vardır. Kendine has hoş kokulu siyah üzümü ilçeye özgüdür. Ayrıca bu üzüm dünyada üzerinde türü bakımından tek olan üzümdür. Bu bakımdan Dünya'nın ilk ve tek patentli üzümü olan Cimin Üzümü'ne sahiptir.

  • REFAHİYE

Refahiye eskiden konumu dağlık ve sarp arazi üzerindeydi. Asayişte birtakım güçlüklerin yaşanmasına sebebiyet verdiği için ve 1872'de şimdiki yerine taşınmıştır. Refahiye ve çevresi özellikle hayvancılık ve buna bağlı ürünleriyle ünlüdür. İsmi etrafının ormanlarla kaplı olmasından dolayı "müreffeh bir yer" anlamında "Refahiye"den gelmektedir.

ERZİNCAN İLÇE HARİTASI

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Erzincan İlçeleri: Erzincan İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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