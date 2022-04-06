Erzincan İlçeleri: Erzincan İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Birinci derecede deprem kuşağı üzerinde olan Erzincan tarihinde birçok depreme şahit olmuştur. 1939 Erzincan depreminden sonra şehir merkezi neredeyse yeniden kurulmuştur. Erzincan ili genellikle dağlar ve platolarla kaplı olduğu için ova şeklindedir. Şimdi de Erzincan'ın ilçelerine göz atalım…

ERZİNCAN NÜFUS

04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Erzincan ilinin nüfusu toplam 237.351 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %82,4'ü şehirlerde yaşadığı görülmektedir. İlin yüzölçümü 11.815 km2 olup ilde km2'ye 20 kişi düşmektedir.

Yıl Erzincan Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2021 237.351 120.367 116.984 2020 234.431 119.325 115.106 2019 234.747 119.906 114.841 2018 236.034 120.348 115.686 2017 231.511 118.591 112.920 2016 226.032 114.075 111.957 2015 222.918 113.158 109.760 2014 223.633 112.845 110.788 2013 219.996 111.568 108.428 2012 217.886 110.569 107.317 2011 215.277 109.583 105.694 2010 224.949 118.876 106.073 2009 213.288 108.920 104.368 2008 210.645 107.415 103.230 2007 213.538 110.282 103.256

ERZİNCAN'IN İLÇELERİ

Erzincan ilçeleri şu şekildedir:

Çayırlı İliç Kemah Kemaliye Otlukbeli Refahiye Tercan Üzümlü

ERZİNCAN MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tercan, Üzümlü ve Refahiye'dir. Otlukbeli nüfus bakımından en küçük ilçesidir. 04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 15 belediye, bu belediyelerde 159 mahalle ve ayrıca 522 köy vardır.

TERCAN

Erzincan'ın Tercan ilçesinde toplamda üç belde, yetmiş bir köy ve on yedi mahalle bulunmaktadır. İlçe önceden Erzurum'a bağlıydı. Daha sonra da belediye teşkilatı 1923'te kuruldu. İlçe, 11 Mayıs 1938'de kabul edilen 3383 sayılı kanun ile Erzincan'a bağlandı. Yüzölçümü 1.614 km2 olan ilçe, il merkezine 100 km uzaklıkta yer almaktadır.

ÜZÜMLÜ

Eski adı Cimin olarak bilinir. Toplam köy sayısı 24 olup ilçeye bağlı Altınbaşak, Bayırbağ ve Karakaya beldeleri vardır. Kendine has hoş kokulu siyah üzümü ilçeye özgüdür. Ayrıca bu üzüm dünyada üzerinde türü bakımından tek olan üzümdür. Bu bakımdan Dünya'nın ilk ve tek patentli üzümü olan Cimin Üzümü'ne sahiptir.

REFAHİYE

Refahiye eskiden konumu dağlık ve sarp arazi üzerindeydi. Asayişte birtakım güçlüklerin yaşanmasına sebebiyet verdiği için ve 1872'de şimdiki yerine taşınmıştır. Refahiye ve çevresi özellikle hayvancılık ve buna bağlı ürünleriyle ünlüdür. İsmi etrafının ormanlarla kaplı olmasından dolayı "müreffeh bir yer" anlamında "Refahiye"den gelmektedir.

ERZİNCAN İLÇE HARİTASI