Erzincan İlçeleri: Erzincan İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Birinci derecede deprem kuşağı üzerinde olan Erzincan tarihinde birçok depreme şahit olmuştur. 1939 Erzincan depreminden sonra şehir merkezi neredeyse yeniden kurulmuştur. Erzincan ili genellikle dağlar ve platolarla kaplı olduğu için ova şeklindedir. Şimdi de Erzincan'ın ilçelerine göz atalım…
04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Erzincan ilinin nüfusu toplam 237.351 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun %82,4'ü şehirlerde yaşadığı görülmektedir. İlin yüzölçümü 11.815 km2 olup ilde km2'ye 20 kişi düşmektedir.
|
Yıl
|
Erzincan Nüfusu
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
2021
|
237.351
|
120.367
|
116.984
|
2020
|
234.431
|
119.325
|
115.106
|
2019
|
234.747
|
119.906
|
114.841
|
2018
|
236.034
|
120.348
|
115.686
|
2017
|
231.511
|
118.591
|
112.920
|
2016
|
226.032
|
114.075
|
111.957
|
2015
|
222.918
|
113.158
|
109.760
|
2014
|
223.633
|
112.845
|
110.788
|
2013
|
219.996
|
111.568
|
108.428
|
2012
|
217.886
|
110.569
|
107.317
|
2011
|
215.277
|
109.583
|
105.694
|
2010
|
224.949
|
118.876
|
106.073
|
2009
|
213.288
|
108.920
|
104.368
|
2008
|
210.645
|
107.415
|
103.230
|
2007
|
213.538
|
110.282
|
103.256
Erzincan ilçeleri şu şekildedir:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Tercan, Üzümlü ve Refahiye'dir. Otlukbeli nüfus bakımından en küçük ilçesidir. 04 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 9 İlçe, 15 belediye, bu belediyelerde 159 mahalle ve ayrıca 522 köy vardır.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde toplamda üç belde, yetmiş bir köy ve on yedi mahalle bulunmaktadır. İlçe önceden Erzurum'a bağlıydı. Daha sonra da belediye teşkilatı 1923'te kuruldu. İlçe, 11 Mayıs 1938'de kabul edilen 3383 sayılı kanun ile Erzincan'a bağlandı. Yüzölçümü 1.614 km2 olan ilçe, il merkezine 100 km uzaklıkta yer almaktadır.
Eski adı Cimin olarak bilinir. Toplam köy sayısı 24 olup ilçeye bağlı Altınbaşak, Bayırbağ ve Karakaya beldeleri vardır. Kendine has hoş kokulu siyah üzümü ilçeye özgüdür. Ayrıca bu üzüm dünyada üzerinde türü bakımından tek olan üzümdür. Bu bakımdan Dünya'nın ilk ve tek patentli üzümü olan Cimin Üzümü'ne sahiptir.
Refahiye eskiden konumu dağlık ve sarp arazi üzerindeydi. Asayişte birtakım güçlüklerin yaşanmasına sebebiyet verdiği için ve 1872'de şimdiki yerine taşınmıştır. Refahiye ve çevresi özellikle hayvancılık ve buna bağlı ürünleriyle ünlüdür. İsmi etrafının ormanlarla kaplı olmasından dolayı "müreffeh bir yer" anlamında "Refahiye"den gelmektedir.