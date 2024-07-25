Erzurum Atatürk dünya listelerinde

Dünya çapında 72 ülkeden bin 506 üniversiteyi kapsayan ve üniversiteleri bilimsel etki, iş birliği, yayınlara açık erişim ve cinsiyet üzerinden istatistikler sağlayan, ayrıntılı bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiren ve Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tanıdığı 4 üniversite değerlendirme kuruluşundan biri olan Hollanda merkezli CWTS Leiden Ranking'in 2024 yılı sıralaması yayımlandı. Üniversitelerin bilimsel performanslarına ilişkin önemli bilgilerin paylaşıldığı rapora göre Atatürk Üniversitesi, Türkiye'den listeye girme başarısı gösteren 40 üniversite arasında 10'uncu sırada yer alırken, dünyanın önde gelen bin 506 üniversite arasında 785'inci sırada yer alarak ilk 500 üniversite arasına girme hedefine emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha gösterdi. Ayrıca Atatürk Üniversitesi, Avrupa Üniversiteleri arasında 247'nci sırada yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Alan bazlı taramalarda daha da başarılı bir grafik çizen Atatürk Üniversitesi, Biyomedikal ve Sağlık Bilimlerinde dünya genelinde 613, Türkiye'de 11, Yaşam ve Yer Bilimlerinde dünya genelinde 558 Türkiye sıralamasında 5; Fizik Bilimleri ve Mühendislik Alanında ise dünya genelinde 700, Türkiye sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.Atatürk Üniversitesi'nin Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasında ilk 10'da yer aldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı "Alan bazlı değerlendirmelerde ise daha da üst sıralarda yer alan üniversitemizin başarı ivmesi giderek daha da yükselmekte. Araştırma Üniversitesi seçilmesiyle hem başarısı tescillenen hem de önemli bir sorumluluğu üstlenen üniversitemiz, bu doğrultuda gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalar ile YÖKAK tarafından tekrar akredite edildi. Proje sayısı, patent başvuruları ve akredite edilen bölüm sayısında yaşanan önemli artışlar ile Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesisin geri dönüşlerini olumlu yönde aldığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." diye konuştu. Atatürk Üniversitesinin gerek nitelikli bilim insanları gerekse donanımlı altyapısı doğrultusunda uluslararasılaşma misyonuna yönelik yürüttüğü faaliyetler ve akademik camiada elde ettiği başarılarla bilim dünyasındaki uluslararası görünürlüğünü artırdığına dikkat çeken Rektör Çomaklı "Ülkemizin adını uluslararası bilim dünyasında daha çok görme idealini paylaşıyor ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Üniversite olarak en önemli hedeflerimizden biri Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olarak dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer almak. Bu hedefimizi hemen her fırsatta dile getiriyoruz ancak bunun karşılığını uluslararası ve prestijli derecelendirme kuruluşlarınca görmek, elbette ki bizler için de çok gurur verici. Tabii ki kurumumuzun bu başarıları elde etmesi tesadüf değil, köklü ve büyük ailemizin her bir ferdinin gayretli çalışmalarının ürünüdür" dedi.