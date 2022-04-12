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Giriş Tarihi: 12.4.2022 14:00 Son Güncelleme: 12.4.2022 14:00

Erzurum İlçeleri: Erzurum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Erzurum İlçeleri: Erzurum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Cağ kebabı, Oltu taşı ve Palandöken Dağı ile nam salmış Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesinin en gelişmiş şehirlerinden biridir. Topraklarının kuzey kesimlerinin %30’u, Karadeniz Bölgesindedir. Türkiye’nin en geniş yüzölçümlü illerinden olan Erzurum’un, 9 ile sınırı vardır. Bunlar arasında; Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan, Kars, Muş ve Rize bulunur. Erzurum, aynı zamanda Türkiye’nin en fazla yükseltiye sahip ilidir. Denize yüksekliği 1890 metre olan ilin, bundan dolayı iklimi de bir hayli serttir. Kışları oldukça soğuk ve kar yağışlı geçer. Karasal iklimin hakim olduğu Erzurum’da, bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 36,5 derece, en düşüğü ise -37,2 derecedir.

Erzurum'un temel geçim kaynağı, hayvancılık, tarım, madencilik ve turizmdir. Soğuk iklimli bir şehir olması ve kış mevsiminin çok uzun sürmesi sanayinin gelişmesini engelleyen faktörlerdendir. Olumsuz hava koşullarına rağmen Erzurum'da, buğday, arpa, çavdar, mercimek, pancar, ayçiçeği, patates, lahana, elma, armut, erik, vişne, kiraz, ceviz, ayva, kayısı ve kızılcık üretilir. Tarım ürünlerine ek olarak, aktif olarak büyükbaş hayvancılık yapılır. Erzurum, Türkiye'nin en önemli büyükbaş hayvan ihracatçısıdır. Bu bölgede yetiştirilen hayvanlar, ülkenin dört bir yanına gönderilir. Erzurum'da yüksek oranda, et, süt, peynir, kuru meyve, bal ve pekmez ticareti yapılır. Kış turizminin yükselen değeri Palandöken Dağı, her yıl onlarca yerli ve yabancı kayakseveri misafir eder. Erzurum'daki ekonomik faaliyetlerden olan madencilik, bölgedeki birçok insana istihdam sağlar. Oltu taşı, bakır, krom ve molibden başlıca çıkarılan madenlerdir.

Erzurum İlçeleri Kaçtır?

Türkiye'nin en doğusunda bulunan Erzurum'un, 20 ilçesi vardır. Bunlar:

  • Aziziye
  • Çat
  • Hınıs
  • Aşkale
  • Horasan
  • İspir
  • Karaçoban
  • Karayazı
  • Köprüköy
  • Norman
  • Oltu
  • Olur
  • Palandöken
  • Pasinler
  • Şenkaya
  • Tekman
  • Tortum
  • Uzundere
  • Yakutiye

Erzurum'un İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

2021 yılı verilerine göre, Erzurum'un toplam nüfusu 756.893'tür. Yüzölçümü ise 25,005 km²'dir. Yakutiye, nüfusun en yüksek olduğu, Pazaryolu ise en düşük nüfuslu ilçesidir. Yüzölçümü göz önüne alındığında en büyük ilçe Karayazı, en küçük ise Uzundere'dir.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Aziziye

65.133

1.493,889

Çat

16.239

1.412,002

Hınıs

25.480

1.319,969

Aşkale

22.170

1.568,071

Horasan

37.327

1.731,687

İspir

14.955

2.027,342

Karaçoban

23.055

552,537

Karayazı

26.720

2.066,573

Köprüköy

14.939

756,47

Narman

12.767

904,535

Oltu

30.316

1.403,856

Olur

6.367

922,82

Palandöken

175.920

611,238

Pasinler

27.697

1.162,858

Pazaryolu

3.762

716,177

Şenkaya

16.821

1.416,57

Tekman

24.631

2.097,814

Tortum

17.545

1.509,175

Uzundere

7.800

430,984

Yakutiye

187.249

874,778

Erzurum Merkez İlçeleri Hangileridir?

Erzurum, 1993'te kabul edilen yasa ile büyükşehir olmuştur. Bu karardan sonra Merkez ilçesi üçe ayrılmıştır. Bunlar, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken'dir ve Erzurum'un merkezi ilçeleridir.

Erzurum İlçeler Haritası

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Erzurum İlçeleri: Erzurum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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