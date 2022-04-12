Erzurum İlçeleri: Erzurum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Erzurum'un temel geçim kaynağı, hayvancılık, tarım, madencilik ve turizmdir. Soğuk iklimli bir şehir olması ve kış mevsiminin çok uzun sürmesi sanayinin gelişmesini engelleyen faktörlerdendir. Olumsuz hava koşullarına rağmen Erzurum'da, buğday, arpa, çavdar, mercimek, pancar, ayçiçeği, patates, lahana, elma, armut, erik, vişne, kiraz, ceviz, ayva, kayısı ve kızılcık üretilir. Tarım ürünlerine ek olarak, aktif olarak büyükbaş hayvancılık yapılır. Erzurum, Türkiye'nin en önemli büyükbaş hayvan ihracatçısıdır. Bu bölgede yetiştirilen hayvanlar, ülkenin dört bir yanına gönderilir. Erzurum'da yüksek oranda, et, süt, peynir, kuru meyve, bal ve pekmez ticareti yapılır. Kış turizminin yükselen değeri Palandöken Dağı, her yıl onlarca yerli ve yabancı kayakseveri misafir eder. Erzurum'daki ekonomik faaliyetlerden olan madencilik, bölgedeki birçok insana istihdam sağlar. Oltu taşı, bakır, krom ve molibden başlıca çıkarılan madenlerdir.
Türkiye'nin en doğusunda bulunan Erzurum'un, 20 ilçesi vardır. Bunlar:
2021 yılı verilerine göre, Erzurum'un toplam nüfusu 756.893'tür. Yüzölçümü ise 25,005 km²'dir. Yakutiye, nüfusun en yüksek olduğu, Pazaryolu ise en düşük nüfuslu ilçesidir. Yüzölçümü göz önüne alındığında en büyük ilçe Karayazı, en küçük ise Uzundere'dir.
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Aziziye
|
65.133
|
1.493,889
|
Çat
|
16.239
|
1.412,002
|
Hınıs
|
25.480
|
1.319,969
|
Aşkale
|
22.170
|
1.568,071
|
Horasan
|
37.327
|
1.731,687
|
İspir
|
14.955
|
2.027,342
|
Karaçoban
|
23.055
|
552,537
|
Karayazı
|
26.720
|
2.066,573
|
Köprüköy
|
14.939
|
756,47
|
Narman
|
12.767
|
904,535
|
Oltu
|
30.316
|
1.403,856
|
Olur
|
6.367
|
922,82
|
Palandöken
|
175.920
|
611,238
|
Pasinler
|
27.697
|
1.162,858
|
Pazaryolu
|
3.762
|
716,177
|
Şenkaya
|
16.821
|
1.416,57
|
Tekman
|
24.631
|
2.097,814
|
Tortum
|
17.545
|
1.509,175
|
Uzundere
|
7.800
|
430,984
|
Yakutiye
|
187.249
|
874,778
Erzurum, 1993'te kabul edilen yasa ile büyükşehir olmuştur. Bu karardan sonra Merkez ilçesi üçe ayrılmıştır. Bunlar, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken'dir ve Erzurum'un merkezi ilçeleridir.