Erzurum İlçeleri: Erzurum İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Erzurum'un temel geçim kaynağı, hayvancılık, tarım, madencilik ve turizmdir. Soğuk iklimli bir şehir olması ve kış mevsiminin çok uzun sürmesi sanayinin gelişmesini engelleyen faktörlerdendir. Olumsuz hava koşullarına rağmen Erzurum'da, buğday, arpa, çavdar, mercimek, pancar, ayçiçeği, patates, lahana, elma, armut, erik, vişne, kiraz, ceviz, ayva, kayısı ve kızılcık üretilir. Tarım ürünlerine ek olarak, aktif olarak büyükbaş hayvancılık yapılır. Erzurum, Türkiye'nin en önemli büyükbaş hayvan ihracatçısıdır. Bu bölgede yetiştirilen hayvanlar, ülkenin dört bir yanına gönderilir. Erzurum'da yüksek oranda, et, süt, peynir, kuru meyve, bal ve pekmez ticareti yapılır. Kış turizminin yükselen değeri Palandöken Dağı, her yıl onlarca yerli ve yabancı kayakseveri misafir eder. Erzurum'daki ekonomik faaliyetlerden olan madencilik, bölgedeki birçok insana istihdam sağlar. Oltu taşı, bakır, krom ve molibden başlıca çıkarılan madenlerdir.

Erzurum İlçeleri Kaçtır?

Türkiye'nin en doğusunda bulunan Erzurum'un, 20 ilçesi vardır. Bunlar:

Aziziye

Çat

Hınıs

Aşkale

Horasan

İspir

Karaçoban

Karayazı

Köprüköy

Norman

Oltu

Olur

Palandöken

Pasinler

Şenkaya

Tekman

Tortum

Uzundere

Yakutiye

Erzurum'un İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

2021 yılı verilerine göre, Erzurum'un toplam nüfusu 756.893'tür. Yüzölçümü ise 25,005 km²'dir. Yakutiye, nüfusun en yüksek olduğu, Pazaryolu ise en düşük nüfuslu ilçesidir. Yüzölçümü göz önüne alındığında en büyük ilçe Karayazı, en küçük ise Uzundere'dir.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Aziziye 65.133 1.493,889 Çat 16.239 1.412,002 Hınıs 25.480 1.319,969 Aşkale 22.170 1.568,071 Horasan 37.327 1.731,687 İspir 14.955 2.027,342 Karaçoban 23.055 552,537 Karayazı 26.720 2.066,573 Köprüköy 14.939 756,47 Narman 12.767 904,535 Oltu 30.316 1.403,856 Olur 6.367 922,82 Palandöken 175.920 611,238 Pasinler 27.697 1.162,858 Pazaryolu 3.762 716,177 Şenkaya 16.821 1.416,57 Tekman 24.631 2.097,814 Tortum 17.545 1.509,175 Uzundere 7.800 430,984 Yakutiye 187.249 874,778

Erzurum Merkez İlçeleri Hangileridir?

Erzurum, 1993'te kabul edilen yasa ile büyükşehir olmuştur. Bu karardan sonra Merkez ilçesi üçe ayrılmıştır. Bunlar, Yakutiye, Aziziye ve Palandöken'dir ve Erzurum'un merkezi ilçeleridir.

Erzurum İlçeler Haritası