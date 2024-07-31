Erzurum Kalesi Nerede, Nasıl Gidilir? Erzurum Kalesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Kaleler şehri Erzurum'da bulunan 67 adet kalenin en büyüğü, en sağlamı ve en görkemlisi olan Erzurum Kalesi, tarihi ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Erzurum Kalesi'nin tarihi, özellikleri, konumu ve ziyaret bilgileri hakkında detaylı bilgiler sunacağımız yazımızda ayrıca, tarihi ve kültürel miraslarıyla dikkat çeken Erzurum Kalesi nerede, nasıl gidilir ve giriş ücretli mi sorularının cevaplarını da bulacaksınız.

Erzurum Kalesi Nerede?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden biri olan Erzurum, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinir. Erzurum Kalesi de Erzurum ilinin merkezinde yer almaktadır. Kale şehir merkezine hâkim bir konumda bulunduğu için kenti ziyaret edenlere muhteşem bir manzara sunmaktadır.

Erzurum Kalesi'ne Nasıl Gidilir?

Erzurum Kalesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Erzurum Havalimanı'ndan şehir merkezine düzenli olarak servisler bulunmaktadır. Şehir içi ulaşımda ise otobüs ve dolmuşlar kullanılabilir. Ayrıca özel araçlarıyla gelmek isteyen ziyaretçiler için kale çevresinde otopark imkânı da mevcuttur. Şehir merkezine oldukça yakın olan kale, şehre gidildiğinde yürüyerek rahatlıkla ziyaret edilebilir.

Erzurum Kalesi'nin Tarihi

Yapıldığı tarih hakkında kesin bir bilgi edinilemese de Erzurum Kalesi'nin iç kısmını M.S. V. yüzyılda Bizanslı General Anatolius tarafından inşa ettirildiği düşünülmektedir. Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Erzurum Kalesi, bu medeniyetlerin izlerini taşımaktadır. Muhtemelen bölgeye hâkim olan Urartulara kadar uzanan tarihi ile dikkat çeken Erzurum Kalesi, Selçuklular, Saltuklular ile İlhanlıların ardından Osmanlılar ve Cumhuriyet Dönemi boyunca çeşitli onarımlar ve eklemelerle günümüze ulaşmıştır.

Erzurum Kalesi'nin Özellikleri

Erzurum Kalesi, bin dokuz yüz altmış metre yüksekliğindeki bir tepeye yapılmıştır. İki bölümden oluşan kalenin bu tepeye inşa edilen iç kısmı, bir de iç kalenin etrafını saran ve geniş bir alana yayılan surları bulunur. Yüksek surlarla çevrili olan iç kalenin duvarları yaklaşık üç metre kalınlığındadır. Bu sağlam yapı kalenin fethedilmesini güçleştiren nedenlerden biridir. Erzurum Kalesi'nin iç kısmı günümüze ulaşmış ama şehri çevreleyen surlar ne yazık ki büyük ölçüde yıkılmış durumdadır. İç kalede, çeşitli dönemlere ait yapılar, sarnıçlar ve camiler bulunmaktadır.

Kaleye Tepsi Minare ve minaresi gözetleme kulesi olarak kullanılan Kale Mescidi Saltuklular döneminde eklenmiştir. Bu iki yapı Erzurum'daki en eski Türk yapıları olarak kabul edilmektedir.

Erzurum Kalesi XVI. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman, XIX. yüzyılda II. Mahmut döneminde onarım görmüştür. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu döneminde İç Kale Mescidi, Kırklar Türbesi ve Ebu İshak-ı Kâzerûnî Türbesi ile Ali Ağa Çeşmesi yapılmıştır.

Erzurum Kalesi Girişi Ücretli Mi?

Erzurum Kalesi'ne giriş ücretlidir. Ziyaretçiler, kaleye giriş yaparak tarihi atmosferi keşfetme ve etkileyici manzaraları izleme fırsatı bulabilmek için müze kart da kullanabilirler.