Erzurum KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Erzurum’da Nerede Var, Kaç Tane?

Doğu Anadolu'nun incisi Erzurum, üniversiteleriyle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şehirlerden biridir. Bu şehirde öğrenim gören veya görmeyi düşünenler için konaklama konusunda en önemli seçeneklerden biri KYK yurtlarıdır. Erzurum KYK yurtları öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı bölgelerde ve kapasitelerde hizmet vermektedir. Kız ve Erkek KYK yurtları Erzurum'da nerede var, kaç tane sorularının yanıtı bu şehirde öğrenim görenler için önemlidir.

Erzurum KYK Yurtları

Erzurum'daki KYK yurtları, genellikle üniversite kampüslerine yakın bölgelerde, şehir merkezinde ve ilçelerde yer almaktadır. Bu sayede öğrenciler, derslerine kolayca ulaşım sağlayabilir ve şehir hayatının keyfini çıkarabilirler. Bunları sayacak olursak:

• AŞKALE YURDU

Adres : Yeni Mah. Meyve Hoşlar Çarşısı Sok. No:14 Aşkale/ERZURUM

• ERZURUM KIZ ÖĞRENCİ YURDU

Adres : ÜNİVERSİTE MAH. PROF.DR. MUHARREM KÖKSAL SOK. NO:1/2 YAKUTİYE/ERZURUM

• RABİA HATUN ÖĞRENCİ YURDU

Adres : Adnan Menderes Mahallesi Mor Sokak Rabia Hatun Yurt Müdürlüğü B Blok No:1/1 Palandöken/ERZURUM

• HINIS ÖĞRENCİ YURDU

Adres : A Blok Yukarıkayabaşı Mh. Cumhuriyet Cd.No:37 Hınıs / ERZURUM B Blok Yeşilbahçe Mh.1101 Sk. Bina Dış Kapı No:14 İç Kapı No:11 Hınıs/ERZURUM C Blok Yenikent Mh. Hınıs Yatılı Bölge Ortaokulu (YİBO) Kampüsü İçerisi Hınıs/ERZURUM

• HORASAN ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : A BLOK (ERKEK YURDU): RECEP TAYİP ERDOĞAN MAHALLESİ ŞEHİT BAHATTİN USLU CADDESİ NO:50 HORASAN/ERZURUM B BLOK (KIZ YURDU): ADNAN MENDERES MAHALLESİ MEYDAN SOKAK NO:57 HORASAN/ERZURUM

• İSPİR-VİLAYETLER HİZ.BİRLİĞİ ÖĞRENCİ YURDU

Adres : YUKARI MAH. HASTANE CAD. OVA MEVKİİ NO:4 İSPİR/ERZURUM

• NARMAN ÖĞRENCİ YURDU

Adres : Tuzla Mah. Bilinmeyen74 Sok. Dış Kapı No:2 NARMAN ERZURUM

• OLTU YURDU

Adres : YASİN HAŞİMOĞLU MH.DEVECİ CD.NO:49 OLTU/ERZURUM

• PASİNLER YURDU

Adres : ERZURUM KAPI MAH. İMAMHATİP SOK. NO:5 PASİNLER/ERZURUM KETHUDA MAH.TRANSİT CAD. PASİNLER MESLEK YÜKSEK OKULU KAMPÜSÜ İÇİ PASİNLER/ERZURUm

• ERZURUM-İBRAHİM HAKKI ÖĞRENCİ YURDU

Adres : SELÇUKLU MAH. SULTAN MURAT CAD. NO: 4 AZİZİYE/ERZURUM

• AZİZİYE ÖĞRENCİ YURDU

Adres : SALTUKLU MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI SOK. NO:8/C AZİZİYE / ERZURUM

• NURETTİN TOPÇU ÖĞRENCİ YURDU

Adres : SALTUKLU MAH. 3.GEZ SANAYİ SOKAK NO: 19 AZİZİYE/ERZURUM

• OĞUZHAN YAŞAR ÖĞRENCİ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : SALTUKLU MAH. GEZ KÖY 3.SANAYİ SOK. NO:19 AZİZİYE ERZURUM

• KAZIM KARABEKİR YURDU

Adres : ÜNİVERSİTE Mah. İPEKYOLU Cad. KYK YEMEKHANESI VE IDARI VE SOSYAL TESIS Apt. No: 6 / 1 YAKUTİYE / ERZURUM

• ERZURUM-ALVARLI EFE ÖĞRENCİ YURDU

Adres : Üniversite Mah. Prof. Dr. Muharrem Köksal sok. no:1/28 A Yakutiye /Erzurum

• ERZURUM-NENEHATUN ÖĞRENCİ YURDU

Adres : Üniversite Mah.Prof.Dr.Muharrem KÖKSAL Sok.Üniversite Kampüsü. No:8 Yakutiye/ERZURUM

• ABDURRAHMANGAZİ ÖĞRENCİ YURDU

Adres : ÖMER NASUHİ BİLMEN Mah. FARABİ BULVARI No: 34D. / YAKUTİYE / ERZURUM

• HATTAT HASAN ÇELEBİ YURDU

Adres : Üniversite Mah. Çat Yolu Caddesi Yakutiye / ERZURUM

Kız ve Erkek KYK Yurtları Erzurum'da Nerede Var, Kaç Tane?

Erzurum'da toplamda 18 adet KYK yurdu bulunmaktadır. Bu yurtların bir kısmı kız öğrencilere, diğer kısmı ise erkek öğrencilere hizmet vermektedir. Her bir yurt, öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli olanaklar sunmaktadır.