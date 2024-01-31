Erzurum Plaka Kodu Nedir? Erzurum İl Plakası Kaçtır?

Tüm illerde olduğu gibi Erzurum'daki tüm sürücülerin, araç kullanabilmesi için plaka olması zorunludur. Bunların üzerindeki kodlar ise ile ve ilçeye göre değişiklik gösterir. Böylece bir aracın hangi şehre ve ilçeye kayıtlı olduğunu anlamak mümkündür. Trafikte herhangi bir cezai yaptırıma uğramamak için ön ve arka taraflarda bulunması şarttır. Bununla birlikte, Erzurum il plaka kodu nedir ve il plakası kaçtır bilmeyenler tarafından merak edilir.
Doğu Anadolu'daki vilayetlerden biri olan Erzurum'un, geniş bir yüzölçümü olduğundan dolayı toplamda 20 ilçesi vardır. Bunlar, Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum ve Uzundere'dir.
Bununla birlikte, bu ilçelere bağlı 14 belde ve 967 köy bulunur. Alfabetik sıraya göre Erzurum'un plaka kodu 25'tir. Başında 25 bulunan bir plakanın Erzurum'a kayıtlı olduğunu söylemek mümkündür. Plakanın orta kısmında yer alan harfler ise hangi ilçeye bağlı olduğunu gösterir. Buna göre, Erzurum'daki bazı ilçelerin plaka kodları şu şekilde sıralanabilir:
C 1001-1500
D 9000-9199
DT 001-999
FA 001-999
RA 001-999
RC 001-999
RD 001 - RF 999
RH 001-999
RK 001 - RL 999
RN 001-999
RP 001 - RZ 999
C 2000-2500
D 9500-9699
DN 001-999
DU 001-999
EA 001-999
EP 001-999
FE 001-999
NA 001 - NZ 999
T 5000-5500
D 9700-9899
DP 001-999
KA 001 - KZ 999
T 5501-5535
D 9900-9999
EC 001 - ED 999
D 9300-9499
HA 001 - HZ 999
T 6000-6250
D 9200-9299
PA 001-999
T 6250-6500
AC 001 - AZ 999
C 0001-1000
D 0001-8999
DA 001 - DL 999
DR 001 - DS 999
DV 001 - DZ 999
EE 001 - EN 999
ER 001 - EZ 999
FC 001 - FD 999
FF 001 -FZ 999
M 0001-9999
T 0001-9999
NM 001 -NZ 999
TA 001-999
TC 001 -TF 999
TH 001-999
TK 001 -TL 999
TN 001-999
TP 001 -TZ 999