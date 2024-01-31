Erzurum Plaka Kodu Nedir? Erzurum İl Plakası Kaçtır?

Tüm illerde olduğu gibi Erzurum'daki tüm sürücülerin, araç kullanabilmesi için plaka olması zorunludur. Bunların üzerindeki kodlar ise ile ve ilçeye göre değişiklik gösterir. Böylece bir aracın hangi şehre ve ilçeye kayıtlı olduğunu anlamak mümkündür. Trafikte herhangi bir cezai yaptırıma uğramamak için ön ve arka taraflarda bulunması şarttır. Bununla birlikte, Erzurum il plaka kodu nedir ve il plakası kaçtır bilmeyenler tarafından merak edilir.

Erzurum İl Plaka Kodu Nedir?

Doğu Anadolu'daki vilayetlerden biri olan Erzurum'un, geniş bir yüzölçümü olduğundan dolayı toplamda 20 ilçesi vardır. Bunlar, Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum ve Uzundere'dir.

Bununla birlikte, bu ilçelere bağlı 14 belde ve 967 köy bulunur. Alfabetik sıraya göre Erzurum'un plaka kodu 25'tir. Başında 25 bulunan bir plakanın Erzurum'a kayıtlı olduğunu söylemek mümkündür. Plakanın orta kısmında yer alan harfler ise hangi ilçeye bağlı olduğunu gösterir. Buna göre, Erzurum'daki bazı ilçelerin plaka kodları şu şekilde sıralanabilir:

Aşkale İlçesi

C 1001-1500

D 9000-9199

DT 001-999

FA 001-999

RA 001-999

RC 001-999

RD 001 - RF 999

RH 001-999

RK 001 - RL 999

RN 001-999

RP 001 - RZ 999

Oltu İlçesi

C 2000-2500

D 9500-9699

DN 001-999

DU 001-999

EA 001-999

EP 001-999

FE 001-999

NA 001 - NZ 999

T 5000-5500

Hınıs İlçesi

D 9700-9899

DP 001-999

KA 001 - KZ 999

T 5501-5535

İspir İlçesi

D 9900-9999

EC 001 - ED 999

Horasan İlçesi

D 9300-9499

HA 001 - HZ 999

T 6000-6250

Pasinler İlçesi

D 9200-9299

PA 001-999

T 6250-6500

Yakutiye İlçesi

AC 001 - AZ 999

C 0001-1000

D 0001-8999

DA 001 - DL 999

DR 001 - DS 999

DV 001 - DZ 999

EE 001 - EN 999

ER 001 - EZ 999

FC 001 - FD 999

FF 001 -FZ 999

M 0001-9999

T 0001-9999

Narman İlçesi

NM 001 -NZ 999

Tekman İlçesi

TA 001-999

TC 001 -TF 999

TH 001-999

TK 001 -TL 999

TN 001-999

TP 001 -TZ 999