Erzurum’da Maarif Kongresi düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir dizi kutlama etkinlikleri düzenleyecek. Tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılımıyla kutlamalar 22 Kasım'dan itibaren başlayacak. İstanbul ve Ankara'da yapılacak kutlamalar kapsamında bu yıl bir ilk de hayata geçirilecek. Öğretmenler Erzurum'da Maarif Kongresi düzenleyecek.26 Kasım'da bakanlığın yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlarında görev yapan öğretmenlerin katılımlarıyla Erzurum'da "Öğretmen Gözüyle Eğitim Öğretim" temasıyla Maarif Kongresi de düzenlenecek. "Oyun ve arkadaşlık", "aile" ve "sosyal sorumluluk çalışmaları"nın eğitime etkisinin ele alınacağı kongreye 78 ilden 2 bin 178 kişi başvuru yapmış ve 805 bildiri değerlendirmeye alınmıştı. Değerlendirmede 536 bildiri uygun bulunarak jüriye gönderildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 3 tema altında en yüksek puanlara sahip üçer bildiri olmak üzere toplam 9 bildiri, Maarif Kongresi'nde sunulacak. SABAH