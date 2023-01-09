Erzurumlu Emrah Kimdir? Erzurumlu Emrah Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

Erzurum'un Tanbura ilçesinde 1775 yılında dünyaya gelen Erzurumlu Emrah kimdir diye soranlar vardır. Türk halk şairlerinden olan Erzurumlu Emrah şiirleri, Anadolu insanının sevgisini kazanmıştır. Üniversite sınavında çıkması muhtemel olduğu için öğrenciler, Erzurumlu Emrah kaçıncı yüzyıl ve dönemde yaşadı diye araştırır. Yazdığı şiirler incelendiğinde Erzurumlu Emrah edebi kişiliği öğrenilebilir. Erzurumlu Emrah türküleri hangileridir?
Ünlü Türk halk şairi Erzurumlu Emrah'ın hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da onun, 1775 yılında Erzurum'un Tanbura ilçesinde dünyaya gelmiş olduğu, 1854'te Tokat'a bağlı Niksar ilçesinde vefat ettiği ve türbesi ile mezarının bu ilçede yapıldığı bilinir. Etkilendiği isimler arasında Bakî, Fuzulî ve Nedim gibi isimler vardır. Çocukluğu ve ilk gençlik yıllarına dair detaylar olmamasına rağmen, onun medrese eğitimi aldığı söylenir. Bundan dolayı, bir aralar Klasik (Divan) şiiri ile ilgilenmiştir. Onun tasavvuf anlayışını, bağlı olduğu Nakşibendiliğin bir kolu olan Halidilik oluşturur. Bu yüzden, Erzurumlu Emrah'ın koşmalarında, Aşık Ömer, Gevheri ve Karacaoğlan'ın izlerine rastlamak mümkündür.
O, şiirlerinde genellikle aruz ve hece ölçüsü kullanmıştır. Hem divan şiirine hem de halk şiirine yönelmiş, her iki türde de eserler vermiştir. Eserlerinde tasavvuf anlayışından izler bulunur. Aynı zamanda, gezip gördüğü yerleri ve başından geçenleri ayrıntılı olarak anlatmıştır. Erzurumlu Emrah, Seyrani ve Dertli ile birlikte 19. yüzyılın en önemli şairlerinden biridir. Onun sanatçı kişiliği, Divan ve Tasavvuf şiirinden ziyade âşık olarak hece vezni ile söylemiş olduğu halk şiirlerinde ortaya çıkar. Etkilediği kişilerin başında ise Tokatlı Nuri gelir.
Türk halk ozanı Erzurumlu Emrah'ın eserleri arasında bulunan bazı şiir ve türküler arasında aşağıdakiler yer alır.
Divân-ı Emrah
şık Emrah, Hayat ve Şiirleri
Erzurumlu Hayatı ve Şiirleri
GÖNÜL GURBET ELE ÇIKMA
Gönül gurbet ele çıkma
Ya gelinir ya gelinmez
Her dilbere meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez.
Yöğrüktür bizim atımız
Yardan atlattı zatımız
Gurbet ilde kıymatımız
Ya bilinir ya bilinmez.
Bahçemizde nar ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Gönüldeki dert ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz.
Deryalarda olur bahri
Doldur ver içem zehri
Sunam gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez.
Emrah der ki düştüm dile
Bülbül figan eder güle
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz.
AÇ AŞIK GÖZÜNÜ EYLE TEMAŞA
Aç aşık gözünü eyle temaşa
Canların cananı işte budur bu
Gör neler yaratmış Hazret-i Mevla
Güzeller sultanı işte budur bu
Güzellikte bulmuş şan ile şöhret
Şöyle bir yosmaya bulunmaz manend
Eğer ister isen gılman-ı cennet
Cennetin gılmanı işte budur bu
Dil verip seveli böyle civanı
Yolunda çok çektim derd ü elemi
Emrah ister isen derde dermanı
Dertlerin dermanı işte budur bu