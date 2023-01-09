Erzurumlu Emrah Kimdir? Erzurumlu Emrah Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

Erzurum'un Tanbura ilçesinde 1775 yılında dünyaya gelen Erzurumlu Emrah kimdir diye soranlar vardır. Türk halk şairlerinden olan Erzurumlu Emrah şiirleri, Anadolu insanının sevgisini kazanmıştır. Üniversite sınavında çıkması muhtemel olduğu için öğrenciler, Erzurumlu Emrah kaçıncı yüzyıl ve dönemde yaşadı diye araştırır. Yazdığı şiirler incelendiğinde Erzurumlu Emrah edebi kişiliği öğrenilebilir. Erzurumlu Emrah türküleri hangileridir?

Erzurumlu Emrah Kimdir?

Ünlü Türk halk şairi Erzurumlu Emrah'ın hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da onun, 1775 yılında Erzurum'un Tanbura ilçesinde dünyaya gelmiş olduğu, 1854'te Tokat'a bağlı Niksar ilçesinde vefat ettiği ve türbesi ile mezarının bu ilçede yapıldığı bilinir. Etkilendiği isimler arasında Bakî, Fuzulî ve Nedim gibi isimler vardır. Çocukluğu ve ilk gençlik yıllarına dair detaylar olmamasına rağmen, onun medrese eğitimi aldığı söylenir. Bundan dolayı, bir aralar Klasik (Divan) şiiri ile ilgilenmiştir. Onun tasavvuf anlayışını, bağlı olduğu Nakşibendiliğin bir kolu olan Halidilik oluşturur. Bu yüzden, Erzurumlu Emrah'ın koşmalarında, Aşık Ömer, Gevheri ve Karacaoğlan'ın izlerine rastlamak mümkündür.

O, şiirlerinde genellikle aruz ve hece ölçüsü kullanmıştır. Hem divan şiirine hem de halk şiirine yönelmiş, her iki türde de eserler vermiştir. Eserlerinde tasavvuf anlayışından izler bulunur. Aynı zamanda, gezip gördüğü yerleri ve başından geçenleri ayrıntılı olarak anlatmıştır. Erzurumlu Emrah, Seyrani ve Dertli ile birlikte 19. yüzyılın en önemli şairlerinden biridir. Onun sanatçı kişiliği, Divan ve Tasavvuf şiirinden ziyade âşık olarak hece vezni ile söylemiş olduğu halk şiirlerinde ortaya çıkar. Etkilediği kişilerin başında ise Tokatlı Nuri gelir.

Erzurumlu Emrah Eserleri Nelerdir?

Türk halk ozanı Erzurumlu Emrah'ın eserleri arasında bulunan bazı şiir ve türküler arasında aşağıdakiler yer alır.

Divân-ı Emrah

şık Emrah, Hayat ve Şiirleri

Erzurumlu Hayatı ve Şiirleri

GÖNÜL GURBET ELE ÇIKMA

Gönül gurbet ele çıkma

Ya gelinir ya gelinmez

Her dilbere meyil verme

Ya sevilir ya sevilmez.

Yöğrüktür bizim atımız

Yardan atlattı zatımız

Gurbet ilde kıymatımız

Ya bilinir ya bilinmez.

Bahçemizde nar ağacı

Kimi tatlı kimi acı

Gönüldeki dert ilacı

Ya bulunur ya bulunmaz.

Deryalarda olur bahri

Doldur ver içem zehri

Sunam gurbet elin kahrı

Ya çekilir ya çekilmez.

Emrah der ki düştüm dile

Bülbül figan eder güle

Güzel sevmek bir sarp kale

Ya alınır ya alınmaz.

AÇ AŞIK GÖZÜNÜ EYLE TEMAŞA

Aç aşık gözünü eyle temaşa

Canların cananı işte budur bu

Gör neler yaratmış Hazret-i Mevla

Güzeller sultanı işte budur bu

Güzellikte bulmuş şan ile şöhret

Şöyle bir yosmaya bulunmaz manend

Eğer ister isen gılman-ı cennet

Cennetin gılmanı işte budur bu

Dil verip seveli böyle civanı

Yolunda çok çektim derd ü elemi

Emrah ister isen derde dermanı

Dertlerin dermanı işte budur bu