Eş Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Eş Anlamlısı Olan Sözcüklere Örnekler ve Cümle İçinde Kullanımı

Birbirinin aynı olan da ayrı tutulamayacak kadar birbirine benzeyen iki şeyden biri olan kelimeler eş anlamlı olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir deyişle bir çift oluşturan iki şeyden biri olarak bilinmektedir. Dilimizde anlamı eş pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler dilimize yabancı dillerden girmiş olup Türkçedeki karşılıkları ile kurdukları ilişkiden doğdukları bilinmektedir. Aynı zamanda anlamdaş olarak da nitelendirilen eş anlamlısı nedir, ne demektir? Eş anlamlı olan sözcükler ve örnekleri!

EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Günümüzde sıklıkla kullanılan, cümle içerisinde ya da tek başına karşımıza çıkabilen anlamı aynı yazılış ve okunuşları farklı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir deyişle anlamdaş olarak da nitelendirilen bu kelimeler, günlük konuşma ve yazı dilinde büyük bir önem taşımakta olup alternatif kelime olarak da değerlendirilebilmektedir.

EŞ ANLAMLI OLAN SÖZCÜKLERE ÖRNEKLER!

KIYMET – DEĞER

CEVAP – YANIT

KONUK – MİSAFİR

METOT – YÖNTEM

KELİME – SÖZCÜK

AKIL – US

ADALET – HAK

ACEMİ – TOY

BULUŞ – İCAT

ANNE – VALİDE