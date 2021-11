Kişiler, ikili diyalogları ya da yazı dilinde anlamlı ve etkili cümleler kurmak için kelimeleri kullanır. Türkçede de sözcük dağarcığı oldukça zengindir. Bu yüzden kişiler günlük hayatta kullandıkları kelimelerin anlamlarını merak eder. Merak edilen ve araştırılan kelimelerden biri de eş olarak karşımıza çıkar. Eş kelimesi aynı zamanda farklı durumları tanımlamak için de kullanır. Peki, Eş eş anlamlısı nedir? Eş kelimesinin eş anlamlısı ile nasıl cümle kurulur. İşte merak edilen detaylar.

Eş kelimesinin anlamı

Eski Türkçe kökenli bir kelime olan eş kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Bunlardan biri karı ya da kocadan biri, bir diğer tanımı ise bir şeyin yarısı ya da benzeridir. Görüldüğü üzere eş kelimesi tek anlamı olan bir kelime değildir. Aynı anda birbirinden farklı iki durumu tanımlar. Bu yüzden de cümle içerisinde sıkça kullanılması tercih edilir.

Eş kelimesinin eş anlamlısı

Günümüze eski Türkçeden uyum sağlayan ve günümüzde hemen hemen her cümlede kullanılan eş kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeleri, hayat arkadaşı, benzer, refika olarak sıralayabiliriz. Ancak eş kelimesinin her eş anlamı birbiri yerine kullanılamaz. Bunun nedeni eş kelimesinin farklı anlamlarının olması ve her farklı anlamın da ayrı bir eş anlamı olmasıdır. Bir şeyin yarısı ya da aynısını ifade eden tanımın eş anlamlısı benzer iken; karı kocadan biri tanımının eş anlamlısı ise hayat arkadaşı ve refikadır.

Eş kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Onun bu dünyada bir eşi benzeri yoktu.

Ayakkabının diğer eşini kaybetti.

Elmayı iki eş parçaya bölerek çocuklara dağıttı.

Eş kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım