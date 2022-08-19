Esansiyel Ne Demek? Tıp, Biyoloji ve Kimya’da Esansiyel Ne Anlama Gelir?

Dilimize Latinceden geçmiş olan esansiyel sözcüğünün kökeni "esans" kökünden gelmektedir. Orijinal dilinde ise "essential" şeklinde kullanılmaktadır. Gün içinde dikkat edildiğinde birçok kimyevi ve diğer tip ürünlerde görebileceğimiz esans kelimesi internet üzerinde merak edilip araştırılan konulardan biri olmuştur. Yazımızda bizler de esansiyel kelimesinin kökeni nedir, esansiyel ne demek, tıp, biyoloji ve kimyada esansiyel ne anlama gelir gibi sorular üzerinden ayrıntılı cevaplar vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Esansiyel Ne Demek?

Kökeni Latince olan esansiyel kelimesinin anlamı "temel"dir. Ancak yine eş anlamlı ve benzer birçok anlamı da bulunmaktadır. Ana, çekirdek, öz, başlıca, menşe, kaynak gibi anlamları da bulunan esansiyel tıp, kimya ve biyoloji gibi alanlarda sık kullanılan terimlerden biridir. Sözlüğümüzde baktığımızda TDK'ya göre iki farklı anlamı bulunmaktadır. Bunlar:

Bir yapının temeli, özü.

Herhangi bir nedene bağlı olmaksızın, kendiliğinden gerçekleşen, bizatihi.

Tıpta esansiyel anlam olarak bilinmeyen olarak kullanılmaktadır. Yani gerçek anlamından uzak ve farklıdır. Sebebi bilinmeyen hastalıklar için bu sözcük kullanılmaktadır. Örneğin esansiyel migren, nedeni saptanamamış migren anlamına gelir.

Esansiyel Yağ Nedir?

Esansiyel yağlar kokulu bitkilerden damıtma veya soğutma yoluyla elde edilen uçucu özellikteki uçucu maddelerdir. Uçucu denmesinin sebebi de oda sıcaklığında sıvı olan bu yağlar açıkta bırakıldığında tamamen uçmaktadırlar. Esansiyel yağlar bitkilerin yüzeyinde ya da yüzey altındaki oluşumlar tarafından sentezlenir ve depolanır. Bitkilerin çiçek, yaprak, kök, tohum, kabuk, reçine gibi birçok bölgesinde bulunabilir ve buralardan elde edilir.