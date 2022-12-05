Esaret kelimesi zıt anlamlısı ile gündeme geliyor. Türk Dil Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılan tanıma göre; Kölelik, tutsaklık, esirlik kelimeleriyle bağdaştırılan bu sözcüğün karşıtı da sıklıkla günlük konuşma dilinde kullanılıyor. Bu noktada "Esaret Zıt Anlamlısı Nedir?" Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Esaretin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük…

ZIT ANLAMLI KELİMELER

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde bu kelimenin anlamını açıklarken sözcüğün eş anlamlısı olarak da kullanılan "Kölelik, tutsaklık, esirlik" ifadesini kullanmıştır. Esaret kelimesinin karşıtını ifade eden yani zıt anlamlısı "Özgürlük ve Hürriyet" kelimesidir. Bu kelime ise Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma anlamını taşımaktadır

ESARET ZIT ANLAMLISI

Esaret kelimesinin zıt anlamlısı "Özgürlük ve Hürriyet"dir.

Özgür Hürriyet

ESARET KELİMESİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre; esaret kelimesinin boyunduruk, Hâkimiyet altında bulunma anlamlarını taşımaktadır. Arapça kökenli olan bu kelimenin kölelik, tutsaklık, esirlik kelimeleri de bu kelimenin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

ZIT ANLAMLI KELİMELER ÖRNEKLERİ

İşte zıt anlamlı kelimeler listesi:

Acı - Tatlı

Aç - Tok

Açmak - Kapatmak

Afacan - Uslu

Ağır - Hafif

Ağlamak - Gülmek

Ak - Kara

Akşam - Sabah

Aktif - Pasif

Alçakgönüllü - Kibirli

Alıcı - Satıcı