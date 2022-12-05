Esaret kelimesi zıt anlamlısı ile gündeme geliyor. Türk Dil Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılan tanıma göre; Kölelik, tutsaklık, esirlik kelimeleriyle bağdaştırılan bu sözcüğün karşıtı da sıklıkla günlük konuşma dilinde kullanılıyor. Bu noktada "Esaret Zıt Anlamlısı Nedir?" Soruları yanıt aramaya başladı. İşte Esaretin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük…
ZIT ANLAMLI KELİMELER
Türk Dil Kurumu (TDK) resmi sitesinde bu kelimenin anlamını açıklarken sözcüğün eş anlamlısı olarak da kullanılan "Kölelik, tutsaklık, esirlik" ifadesini kullanmıştır. Esaret kelimesinin karşıtını ifade eden yani zıt anlamlısı "Özgürlük ve Hürriyet" kelimesidir. Bu kelime ise Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma anlamını taşımaktadır
ESARET ZIT ANLAMLISI
Esaret kelimesinin zıt anlamlısı "Özgürlük ve Hürriyet"dir.
ESARET KELİMESİ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'na göre; esaret kelimesinin boyunduruk, Hâkimiyet altında bulunma anlamlarını taşımaktadır. Arapça kökenli olan bu kelimenin kölelik, tutsaklık, esirlik kelimeleri de bu kelimenin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.
ZIT ANLAMLI KELİMELER ÖRNEKLERİ
İşte zıt anlamlı kelimeler listesi:
Acı - Tatlı
Aç - Tok
Açmak - Kapatmak
Afacan - Uslu
Ağır - Hafif
Ağlamak - Gülmek
Ak - Kara
Akşam - Sabah
Aktif - Pasif
Alçakgönüllü - Kibirli
Alıcı - Satıcı