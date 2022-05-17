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Giriş Tarihi: 17.5.2022 17:38 Son Güncelleme: 17.5.2022 17:38

Esas Ölçü Bulma Formülü - Trigonometride Esas Ölçü Nasıl Bulunur?

Esas Ölçü Bulma Formülü - Trigonometride Esas Ölçü Nasıl Bulunur?

Günümüzde öğrenciler, trigonometri sorularının nasıl çözüldüğünden ziyade trigonometrinin günlük hayatta insanlara ne gibi faydalar sağladığını araştırmaktadır. Ancak yine de sınavlara yardımcı olması adına bazı formüller ve soru çözümleri de araştırılmaya devam edilmektedir. Özellikle trigonometri konusunun bir alt başlığı olan esas ölçü bulma sıkça öğrencilerin karşılarına çıktığı için bu konu hakkında da araştırmalar çoğalmaktadır. Zor bir konu olmasından dolayı “Esas ölçü bulma formülü, esas ölçü nasıl bulunur?” gibi başlıkların yanıtı oldukça merak edilmektedir.

Trigonometri matematik dersinin en zor konularından bir tanesidir. Çok kapsamlı olması ve alt başlıkları bulunması nedeniyle de öğrencilerin en çok yardım almak istediği konulardandır. Trigonometri konusunda yavaş ve emin adımlarla çalışmak, çalışan konuyu sağlam bir şekilde oturtmak önemlidir. Esas ölçü konusu da trigonometrinin konularından birisidir. Esas ölçü bulma, mantığı oturduğu zaman oldukça kolay bir konu haline gelir.

Trigonometride Esas Ölçü Nasıl Bulunur?

Birim çember üzerinde o açı ile aynı noktaya götüren en küçük pozitif açıya esas ölçü olarak bilinir. Bir diğer tanım olarak esas ölçü, açının 0 derece ile 360 derece arasında bulunan ölçüsüne denir. Esas ölçü bulmak için kullanılan yöntemler şu şekildedir:

Bunlara örnekler şu şekildedir:

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Esas Ölçü Bulma Formülü - Trigonometride Esas Ölçü Nasıl Bulunur?
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