Eşdeğer Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Eş Değer Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türkçede bazı kelimelerin birleşik mi yoksa ayrı mı yazılması gerektiği konusunda zaman zaman kafa karışıklığı yaşanabilir. Kelimeyi doğru yazmak için, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına bakmak gerekir. Türkçede bazı bileşik kelimeler, yeni bir anlam kazandığında bitişik yazılır. Eşdeğer nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularını da bu kurala göre cevaplandırmak, dilin doğru kullanımı ve hataları azaltmak açısından oldukça değerlidir.

Eşdeğer Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara göre, " eş değer " kelimesi ayrı yazılır. Yani doğru yazım şekli " eş değer "dir. Bitişik yazımı olan " eşdeğer " ise yanlıştır.

TDK'ye Göre Eş Değer Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "eş değer" şeklinde ayrı olmalıdır.

Doğru kullanım: eş değer

eş değer Yanlış kullanım: eşdeğer

Bu ifadenin ayrı yazılmasının nedeni, "eş" ve "değer" kelimelerinin kendi anlamlarını koruyarak bir tamlama oluşturmasıdır. Dolayısıyla, TDK'ye göre "eş değer" ayrı yazılmalıdır. Resmi belgelerde, akademik yazılarda ve günlük yazımda bu kurala dikkat edilmelidir.