Eşek Eş Anlamlısı Nedir? Eşek Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eşek kelimesi bir hayvana verilen isim olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra argoda da bir hitap şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin kökeni çok eski zamanlara dayandığı için eşek kelimesi yerine birçok farklı eş anlamlı kelime kullanılmıştır.

EŞEK KELİMESİNİN ANLAMI

Günlük yaşamımız içerisinde, televizyon dizilerinde, dergi ve gazetelerde karşımıza birçok kelime çıkıyor. Eşek kelimesi günlük yaşamda çok sık kullandığımız kelimelerden bir tanesidir. Eşek kelimesi Arap kültürü ile etkileşim sonucu Arap dilinden Türkçemize geçmiştir. Eşek kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

Atgillerden, uzun kulakları olan binek ve hizmet hayvanı.

Merkep

Karakaçan

uzun kulaklı

Eşek kelimesinin cümle içerisinde doğru kullanımına örnek verelim.

Arkadaşını böyle akşam vakti eşeğin üzerinde görünce hızlıca yanına gitti.

İçerisinde eşek kelimesinin geçtiği atasözü ve deyimler de bulunmaktadır.

Eşeğe altın semer vursalar yine eşektir

Eşeğe cilve yap demişler, eşek çifte atmış

Eşeğe gücü yetmeyen anca semerini döver

Eşeği dama çıkardıysan yine kendi indireceksin

EŞEK EŞ ANLAMLISI

Pek çok kişi eşek kelimesinin bir eş anlamı olduğunu bilmez. Eşek kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı, 'merkep' olarak bilinmektedir. Eşek ve merkep kelimeleri aynı anlama gelmektedirler. Okunuş ve yazılışları farklı olmasına rağmen cümle içerisinde kullanılabilir. Eşek kelimesinin eş anlamlısı merkep olduğu için cümlede herhangi bir düşüklük ya da bozukluk olmaz.

Atgiller ailesine mensup olan eşek; iri başlı, attan küçük ve uzun kulakları olan bir binek hayvandır. Çok eski zamanlardan şu ana kadar binek ve yük taşımacılığı amacıyla birçok insan tarafından kullanılmıştır. Günümüzde hala köylerde binek hayvan olarak eşek kullanılmaktadır.

EŞEK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Eşek kelimesinin eş anlamlısı olarak merkep kelimesini alternatif olarak kullanabilirsiniz. Eşek kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan birçok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler şu şekildedir: