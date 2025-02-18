Esenler Hangi Yakada? Esenler Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası’nda Mı?

İlçenin tarihi, geçmişte tarım arazileri ve küçük yerleşim yerleri olarak bilinmesine rağmen, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızla kentleşmeye başlamasıyla değişmiştir. Özellikle 1980'li yıllardan sonra İstanbul'un bir göç merkezi haline gelmesiyle birlikte Esenler de nüfus hızla artmış ve ilçe yoğun bir yerleşim alanına dönüşmüştür. Esenler hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakası'nda mı gibi sorular Esenlerin hızlı kentleşme sürecinin hangi bölgeyle daha fazla bağlantılı olduğunu yanıtlar.

Esenler Hangi Yakada?

Esenler, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa, kuzeyinde Sultangazi, batısında Bağcılar, güneyinde ise Güngören ve Zeytinburnu ilçeleri bulunmaktadır. Esenler, Avrupa Yakası'ndaki ana kara yolu hatlarına yakınlığı ile stratejik bir konuma sahiptir.

Esenler Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?

Şehrin hızla gelişen ve yoğun nüfuslu ilçelerinden biri olan Esenler, sanayi, ticaret, ulaşım ve konut projeleriyle Avrupa Yakası'nda önemli bir merkez haline gelmeye devam etmektedir. İlçede bulunan Esenler Otogarı, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan gelen yolcuların buluşma noktalarından biri olsa da, ilçe coğrafi ve idari olarak tamamen Avrupa Yakası sınırları içerisinde yer almaktadır.