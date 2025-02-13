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Giriş Tarihi: 13.2.2025 13:30 Son Güncelleme: 13.2.2025 13:30

Esenyurt Hangi Yakada? Esenyurt Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

İstanbul’un en hızlı gelişen ve nüfus açısından en büyük ilçelerinden biri haline gelen Esenyurt, sanayi bölgeleri ve geniş yaşam alanları ile dikkat çeken bir bölgedir. İstanbul’un yeni yerleşim alanlarından biri olarak ön plana çıkan ilçe, özellikle göç alan yapısı ve geniş yüz ölçümü ile şehrin önemli noktalarından biri haline gelmiştir. Esenyurt hangi yakada, Avrupa Yakası’nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular özellikle İstanbul’un yeni gelişen bölgelerini araştıranlar tarafından gündeme getirilmektedir.

Esenyurt Hangi Yakada? Esenyurt Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Esenyurt, geçmişte daha çok tarım arazileriyle bilinen bir bölgeyken, 2000'li yıllardan itibaren büyük inşaat projeleriyle hızla şehirleşmiştir. İlçenin geniş parkları, sosyal tesisleri ve ulaşım projeleriyle birlikte gelişen altyapısı, Esenyurt'u cazip bir yaşam merkezi haline getirmiştir. Esenyurt hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular ilçenin gelişimi ve İstanbul'un kentleşme dinamikleri düşünüldüğünde oldukça doğal bir şekilde akıllara gelmektedir.

Esenyurt Hangi Yakada?

Esenyurt, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Avcılar, güneyinde Beylikdüzü, kuzeyinde Başakşehir ve Arnavutköy, batısında ise Büyükçekmece ilçesi bulunmaktadır.

Esenyurt Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt, hızla gelişen altyapısı, sanayi ve ticaret alanları, modern konut projeleri ve sosyal yaşam alanlarıyla Avrupa Yakası'nda yükselen bir bölge olarak öne çıkmaktadır. İlçenin konumu ve büyük ulaşım ağlarına yakınlığı nedeniyle zaman zaman Anadolu Yakası ile ilişkili olduğu düşünülse de coğrafi ve idari olarak tamamen Avrupa Yakası sınırları içerisindedir.

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Esenyurt Hangi Yakada? Esenyurt Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?
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