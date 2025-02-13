Esenyurt Hangi Yakada? Esenyurt Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Esenyurt, geçmişte daha çok tarım arazileriyle bilinen bir bölgeyken, 2000'li yıllardan itibaren büyük inşaat projeleriyle hızla şehirleşmiştir. İlçenin geniş parkları, sosyal tesisleri ve ulaşım projeleriyle birlikte gelişen altyapısı, Esenyurt'u cazip bir yaşam merkezi haline getirmiştir. Esenyurt hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular ilçenin gelişimi ve İstanbul'un kentleşme dinamikleri düşünüldüğünde oldukça doğal bir şekilde akıllara gelmektedir.

Esenyurt Hangi Yakada?

Esenyurt, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Avcılar, güneyinde Beylikdüzü, kuzeyinde Başakşehir ve Arnavutköy, batısında ise Büyükçekmece ilçesi bulunmaktadır.

Esenyurt Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt, hızla gelişen altyapısı, sanayi ve ticaret alanları, modern konut projeleri ve sosyal yaşam alanlarıyla Avrupa Yakası'nda yükselen bir bölge olarak öne çıkmaktadır. İlçenin konumu ve büyük ulaşım ağlarına yakınlığı nedeniyle zaman zaman Anadolu Yakası ile ilişkili olduğu düşünülse de coğrafi ve idari olarak tamamen Avrupa Yakası sınırları içerisindedir.