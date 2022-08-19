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Haberler Eğitim Haberleri Eser Miktar Ne Demek? Gıdalarda Yazan Eser Miktarda Alerjen İçerebilir Ne Anlama Gelir?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:01 Son Güncelleme: 19.8.2022 14:02

Eser Miktar Ne Demek? Gıdalarda Yazan Eser Miktarda Alerjen İçerebilir Ne Anlama Gelir?

Eser Miktar Ne Demek? Gıdalarda Yazan Eser Miktarda Alerjen İçerebilir Ne Anlama Gelir?

Gıda tüketiminin güvenliği günümüz hayat şartlarında önemli bir konuya sahip olmaktadır. Gıda tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli olan konu alerjik tepkimelerdir. İnsanlar beslenmelerinde alerjisi olan ürünlerden kaçınmalıdırlar. Bu yüzden de alışveriş yapılırken dikkat edilmesi gereken konu da içerik kontrolüdür. İçerik kontrolü yapılırken de karşımıza sürekli çıkan olgulardan biri “eser miktar” ibaresidir. Eser miktar ne demek sorusu buradan gelmekte. Yiyeceklerin üzerinde sık gördüğümüz bu ibarenin anlamı tüketiciler tarafından çok merak edilen bir husus olmuştur. Peki eser miktar ne demek? Gıdalarda yazan eser miktarda alerjen içerebilir ne anlama gelir? İşte detaylar!

Eser miktar ibaresi tüm gıda ürünlerinde neredeyse görünmektedir. İçerik kontrollerinde sık karşılaştığımız bu ibare çok merak edilmektedir. Öyle ki internet üzerinde en çok gıda üzerine yapılan araştırmalar arasında eser miktarın anlamının ne olduğuna bakılmıştır. Yazımızda bizler de eser miktar ne demek, gıdalarda yazan eser miktarda alerjen içerebilir ne anlama gelir gibi sorulardan yola çıkarak sizlere bu konu hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalıştık.

Eser Miktar Ne Demek?

Eser miktar, miktarı önemsenmeye kayda değer olmayacak kadar az miktarda bulunan malzeme ya da madde için kullanılır. Yani o maddenin miktarı hakkında net bir ifade kullanılamamaktadır. Bazı maddeler üretilirken özellikle çoklu üretim ve ambalajlama işlemleri gibi durumlarda bu ibarenin ortaya çıktığı görülmektedir. Her ne kadar gıdanın içinde bu maddenin bulunması istenmese de bahsedilen durumlardan ötürü bulaşmalar olmaktadır. Bu yüzden alınan gıdanın içeriklerinin mutlaka kabul edilmesi gerekmektedir.

Eser Miktarda Ne Anlama Gelir?

Hazırlanan ambalajlar içinde bulunan gıdalarda belli miktarda karşılaşılabilinmektedir. Bu çok az miktarda karşılaşılan maddeler için de eser miktar ibaresi kullanılmaktadır. Önemsenmeyecek bir miktar olarak söylenen bu ibare aslında dikkate alınması gereken bir durumdur.

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