Eser Miktar Ne Demek? Gıdalarda Yazan Eser Miktarda Alerjen İçerebilir Ne Anlama Gelir?

Eser miktar ibaresi tüm gıda ürünlerinde neredeyse görünmektedir. İçerik kontrollerinde sık karşılaştığımız bu ibare çok merak edilmektedir. Öyle ki internet üzerinde en çok gıda üzerine yapılan araştırmalar arasında eser miktarın anlamının ne olduğuna bakılmıştır. Yazımızda bizler de eser miktar ne demek, gıdalarda yazan eser miktarda alerjen içerebilir ne anlama gelir gibi sorulardan yola çıkarak sizlere bu konu hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalıştık.

Eser Miktar Ne Demek?

Eser miktar, miktarı önemsenmeye kayda değer olmayacak kadar az miktarda bulunan malzeme ya da madde için kullanılır. Yani o maddenin miktarı hakkında net bir ifade kullanılamamaktadır. Bazı maddeler üretilirken özellikle çoklu üretim ve ambalajlama işlemleri gibi durumlarda bu ibarenin ortaya çıktığı görülmektedir. Her ne kadar gıdanın içinde bu maddenin bulunması istenmese de bahsedilen durumlardan ötürü bulaşmalar olmaktadır. Bu yüzden alınan gıdanın içeriklerinin mutlaka kabul edilmesi gerekmektedir.

Eser Miktarda Ne Anlama Gelir?

Hazırlanan ambalajlar içinde bulunan gıdalarda belli miktarda karşılaşılabilinmektedir. Bu çok az miktarda karşılaşılan maddeler için de eser miktar ibaresi kullanılmaktadır. Önemsenmeyecek bir miktar olarak söylenen bu ibare aslında dikkate alınması gereken bir durumdur.