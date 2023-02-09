Esfeli Safilin Ne Demek? Esfeli Safilin Ne Anlama Gelir, Nasıl Yazılır ve Hangi Ayette Geçiyor?

Esfeli Safilin ne demek sorusunu hadis ve Kur'an ayetleri ışığında araştırmak gerekir. Yapacağınız incelemede bu seviyeleri kavramanız çok daha kolay olacaktır. Esfeli safilin nasıl yazılır? Esfeli safilin zıttı da merak edilen konular arasındadır. Bu terimin zıddı bilindiğinde insanın dini seviyelerini kavramak çok daha kolay olacaktır. Bazı ayetlerde bu terimlere yer verilmiştir. Esfeli safilin hangi ayette geçiyor sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Esfeli Safilin Ne Demek

Esfeli safilin, Arapça kökenli bir sözcüktür ve Kur'anda da geçer. Esfel, sefil, alçak, çok fena anlamlarına gelir. Esfeli safilin de bir kişinin düşebileceği en alt noktadır. İslam anlayışına göre de esfeli safilin seviyesi hayvandan daha aşağı bir seviye olarak ifade edilir.

Din âlimleri insanın melekler seviyesine çıkabileceği gibi hayvanlardan daha aşağı da düşebileceğini ifade etmişlerdir. İnsanın yaradılışında Allah'a kulluk öncelikli hedef olmalıdır. Allah'ın emirlerini dikkate almadan hoyratça bir yaşamın cezası da büyük olacaktır. Tam tersi durumda, yani takva içinde yaşayan insanlar da Allah tarafından ödüllendirilecektir.

Esfeli Safilin Zıttı

İnsan, dünyadaki yaşamı itibariyle esfeli safili ile alayı illiyin arasında bir yaşam sürer. Yani insan yaşam tarzı itibariyle hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye düşebileceği gibi alayı illiyin seviyesine de çıkabilir. Doğal olarak esfeli safilin teriminin zıddı alayı illiyindir. İnsan yaşam tarzı itibariyle alayı illiyine ulaşmak için mücadele etmeli, esfeli safiline düşmekten de korkmalıdır.

Esfeli Safilin Hangi Ayette Geçiyor?

Esfeli safilin kelimesinin Kur'anda geçtiği ayet de vardır. Bu ayet Tin Suresi'nin 5 ve 6. Ayetleridir. Bu ayetlerde Rabbimiz mealen aşağıdaki ifadeye yer vermiştir.

"Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başka; onlar için kesintisiz bir ödül vardır." Burada aşağıların aşağısına meali esfeli safilin teriminin Türkçeye çevrilmiş şeklidir. Burada Rabbimiz, iman edip salih amel işleyenler için de büyük bir ödül vaat etmiştir. Bu seviye de alayı illiyin olarak yorumlanmıştır.

Allah kullarını cezalandırmaktan ziyade ödüllendirmek ister. Bunu da Kur'an-ı Kerim'de birçok noktada ifade etmiştir. Allah'ın bu rahmetinin tecellisi olan ödüllendirme ifadesi Kuran'da cezalandırma ifadesinden iki kat daha fazla kullanılmıştır. Bu da Rabbimizin merhametinin gazabından çok daha üstün olduğunu göstermektedir. Rabbimiz, emirlerine itaat etmeyenleri bir yandan da hayvanlardan daha aşağı düşme seviyesi ile de ikaz etmiştir. Burada esfeli safilin bir ikaz olarak algılanmalıdır. İnsanın amacı alayı illiyin seviyesine çıkmak olmalıdır.