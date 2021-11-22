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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:33

Esin eş anlamlısı nedir? Esin kelimesinin eş anlamlısı

Esin eş anlamlısı nedir? Esin kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede bulunan bazı kelimelerin etimolojisi Eski Türkçeden günümüze değişim göstererek gelmiştir. Bu kelimelerden biri de esin olarak karşımıza çıkar. Esin kelimesi cümle içerisinde farklı anlamlarda kullanılabilir. Bu yüzden kişiler tarafından da esin kelimesinin kökeni ve eş anlamlıları merak edilir ve araştırılır. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda Esin eş anlamlısı nedir? Esin kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik.

Kelimeler günlük hayatımızda kendimizi ifade etmek için kullandığımız bir araçtır. Bir dilde kelime dağarcığının zengin olması, kişilerin de kendilerini ifade etmeleri sırasında büyük katkı sunar. Günlük hayatı içerisinde kullandığımız ve anlamını merak ettiğimiz kelimeleri ise internet ya da sözlükler aracılığı ile araştırırız. Esin kelimesi de bu kelimelerden biri olarak karşımıza çıkar. İşte Esin eş anlamlısı nedir? Esin kelimesinin eş anlamlısı hakkında her şey.

Esin kelimesinin anlamı

Esin kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Bu kelime iki farklı anlamı karşılar. Bunlardan biri sabahları esen hafif yel ve sabah yelidir. Bir diğer tanım ise kişilerin herhangi bir sebepten dolayı içine doğan düşünce ya da güzel duygudur. İçe doğan düşünce olarak da tanımlanabilir. Halk arasında ilham olarak da kullanılan bu kelime cümle içerisinde farklı anlamlar ile kullanılabildiği için çok anlamlı bir kelimedir.

Esin kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede her kelimenin bir eş anlamlısı bulunur. Esin kelimesinin de eş anlamlısı ilhamdır. İlham kelimesi cümle içerisinde kullanılarak esin kelimesi ile aynı anlama gelir. Esin kelimesinin kişilerin herhangi bir sebepten dolayı içine doğan düşünce ya da güzel duygu tanımının eş anlamlısı olan ilham kelimesi esin kelimesinden daha sık cümlelerde kullanılabilir. Sabahları esen hafif rüzgar tanımının ise eş anlamlısı bulunmaz.

Esin kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Duyduğu şarkıdan esinlenerek yazdığı kitapla pek çok ödül aldı.
  • Sanatçının eserinden o kadar çok esinlenmişti ki birebir aynı çalışmayı hayata geçirdi.
  • Onun hayatı boyunca en büyük esin kaynağı annesi olmuştu.
  • Yürüyüş yapmak için çıktıkları yolda esin olması yürüyüşü daha da güzelleşti.

Esin kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

Esin kelimesinin eş anlamlısı iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Bunlardan biri sabah yeli, diğeri ise hayaldir. Bu eş anlamlı kelimeler ile kurulabilecek örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir:

  • Her şey hayal ettiği gibi gitmedi.
  • Sabah yeli vurduğu için saçları dalgalanıyordu.

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Esin eş anlamlısı nedir? Esin kelimesinin eş anlamlısı
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