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Giriş Tarihi: 12.10.2021 12:26

Esir Zıt Anlamlısı Nedir? Esir Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Esir Zıt Anlamlısı Nedir? Esir Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Esir kelimesinin birçok anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar sayesinde esir kelimesinin etkileşime girdiği kelime sayısı da artmıştır. Bu açıdan baktığımızda esir kelimesinin birçok anlam ilişkisin barındırdığı anlaşılmaktadır. Örneğin esir kelimesinin eş anlamlısı ‘köle’ sözcüğüdür. Bu kelimeleri iyi analiz etmek esir sözcüğünün zıt anlamlısını anlamada oldukça önemlidir. Buna göre esir zıt anlamlısı nedir? İşte esir kelimesinin zıt anlamlısı…

Türkçede pek çok sözcüğün eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Esir kelimesi de bu kelimelere örnek oluşturmaktadır. Bunun yanında anlam çeşitliliğiyle de oldukça önemli bir kelimedir. Bunun nedeni ise genel bir anlam ifade etmesidir.

ESİR KELİMESİNİN ANLAMI

Esir sözcüğünü incelediğimizde karşımıza birden fazla anlam çıkmaktadır. Bunun nedeni ise bazı cümlelerde mecaz bazı cümlelerde gerçek anlamıyla kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu bilgilere ek olarak esir kelimesinin birçok eş anlamlısı ve zıt anlamlısının bulunması da bu anlam çeşitliliğine etki etmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında esir kelimesinin anlamı şunlardır:

  • Köle.
  • Tutsak.
  • Bir düşünceye ya da bir kimseye körü körüne bağlı olan kimse.(mecaz anlam)
  • Tutsak olarak ele geçirmek.
  • Birini, bir yerde tutarak, uzun süre kendisini dinlemek zorunda bırakmak.(mecaz anlam)
  • Tutsak olarak ele geçirmek, tutsak etmek.
  • Kendisine bağlamak, köle durumuna getirmek, köle etmek.
  • Tutsak olarak düşman eline geçmek, tutsak olmak.

ESİR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Türkçede birçok kelimenin anlam ilişkisi oldukça kuvvetlidir. Bu kelimelerden biri de esir kelimesidir. Gerek barındırdığı anlamlarla gerek barındırdığı anlam ilişkileriyle birçok sözcükle etkileşim halindedir. Bu sözcüğün eş anlamlılarını bilmek, sözcüğün zıt anlamlılarını öğrenmede fayda sağlayacaktır. Esir sözcüğünün eş anlamlıları 'tutsak, köle, kefil' sözcükleridir. Bu kelimeler ışığında esir kelimesinin zıt anlamlıları ise 'özgür, hür' kelimeleridir. Tüm bu bilgileri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerini verebiliriz:

  • Savaşta birçok esirin ele geçirilmesi savaşın bütün seyrini değiştirdi.
  • Özgür olmak dünyanın en önemli ve en değerli şeylerinden biridir.
  • Esaret altında olmadan hür bir şekilde yaşamak için mücadele ediyoruz.

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Esir Zıt Anlamlısı Nedir? Esir Kelimesinin Zıt Anlamlısı
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