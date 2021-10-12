Esir Zıt Anlamlısı Nedir? Esir Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede pek çok sözcüğün eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Esir kelimesi de bu kelimelere örnek oluşturmaktadır. Bunun yanında anlam çeşitliliğiyle de oldukça önemli bir kelimedir. Bunun nedeni ise genel bir anlam ifade etmesidir.
ESİR KELİMESİNİN ANLAMI
Esir sözcüğünü incelediğimizde karşımıza birden fazla anlam çıkmaktadır. Bunun nedeni ise bazı cümlelerde mecaz bazı cümlelerde gerçek anlamıyla kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu bilgilere ek olarak esir kelimesinin birçok eş anlamlısı ve zıt anlamlısının bulunması da bu anlam çeşitliliğine etki etmiştir. Tüm bu bilgiler ışığında esir kelimesinin anlamı şunlardır:
ESİR KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI
Türkçede birçok kelimenin anlam ilişkisi oldukça kuvvetlidir. Bu kelimelerden biri de esir kelimesidir. Gerek barındırdığı anlamlarla gerek barındırdığı anlam ilişkileriyle birçok sözcükle etkileşim halindedir. Bu sözcüğün eş anlamlılarını bilmek, sözcüğün zıt anlamlılarını öğrenmede fayda sağlayacaktır. Esir sözcüğünün eş anlamlıları 'tutsak, köle, kefil' sözcükleridir. Bu kelimeler ışığında esir kelimesinin zıt anlamlıları ise 'özgür, hür' kelimeleridir. Tüm bu bilgileri daha iyi kavramak için şu cümle örneklerini verebiliriz: