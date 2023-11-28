Eşit Ağırlıkta Hangi Meslekler Var? Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri Neler, EA Okuyan Biri Ne Olabilir?

Eşit ağırlık bölümleri, okuyanlara pek çok meslek imkanı sunar. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler kendi bölümünün dışında mesleklerde de çalışabilirler çünkü çoğu eşit ağırlık bölümlerinde disiplinler birbiri ile iç içedir. Bu durum bir avantaj olduğu gibi bazen dezavantaja da dönüşebilmektedir. Bu nedenle eşit ağırlıkta hangi meslekler var, meslekleri neler ve EA okuyan biri ne olabilir gibi konular iyice araştırılmadan tercih yapılmamalıdır.
Eşit ağırlıkta adından da anlaşılabileceği gibi sayısal ve sözel bölümlerinin ikisine de ihtiyaç duyulan meslekler yer almaktadır. Alfabetik şekilde sıralanması gerekirse eşit ağırlıktaki mesleki bölümler aşağıda sıralandığı gibidir.
Aile ve Tüketici Bilimleri
Aktüerya ve Risk Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arkeoloji
Avrupa Birliği İlişkileri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
El Sanatları Tasarımı ve Üretimi
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Gayrimenkul ve Varlık Değerleme
Girişimcilik
Grafik Tasarım
Gümrük İşletme
Hukuk
Havacılık Yönetimi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İslam Ekonomisi ve Finans
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme Yönetim
Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Enerji Yönetimi
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Konaklama İşletmeciliği
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lojistik
Lojistik ve Taşımacılık
Lojistik Yönetimi
Maliye
Moda Tasarımı
Moda ve Tekstil Tasarımı
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Müzecilik
Organik Tarım İşletmeciliği
Otel Yöneticiliği
Pazarlama
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rekreasyon
Restorasyon ve Konservasyon
Sağlık Yönetimi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
Sermaye Piyasası
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği
Takı Tasarımı
Tapu Kadastro
Tarım Ekonomisi
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Turizm İşletmeciliği
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otelcilik
Türk İslam Arkeolojisi
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilimleri Programları
Yönetim Bilişim Sistemleri
Eşit ağırlık bölümleri genel olarak İktisati ve İdari Bilimler, Edebiyat, İnsan Bilimleri ve Edebiyat, Turizm, Edebiyat ve Fen Bilimleri, Hukuk ve Eğitim Bilimleri Fakültelerine dağılmış bölümler ve mesleklerdir.
Eşit ağırlık bölümü okuyan pek çok kişi sözel ve sayısal bilimlerde eş zamanlı düşünme ve mukayese etme yeteneği kazanmaktadır. Eşit ağırlık bölümlerinin pek çoğu pek çok mesleği yapmaya müsaittir.
Eşit ağırlıkta genelde sayısal bölümler olan Tıp ve Mühendislik bölümleri gibi direkt olarak mesleğe yönelik eğitim yerine daha genel çerçevede eğitim vermektedir.
Eşit ağırlık puan türünde bulunan hukuk, psikoloji öğretmenlik bölümleri direkt olarak öğrenciyi bölümün mesleğine hazırlar. İktisat, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve finans gibi bölümler ise genel olarak ekonomi ve ticaret ile bağlantılı mesleklerde çalışabilirler.