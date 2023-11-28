Eşit Ağırlıkta Hangi Meslekler Var? Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri Neler, EA Okuyan Biri Ne Olabilir?

Eşit ağırlık bölümleri, okuyanlara pek çok meslek imkanı sunar. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler kendi bölümünün dışında mesleklerde de çalışabilirler çünkü çoğu eşit ağırlık bölümlerinde disiplinler birbiri ile iç içedir. Bu durum bir avantaj olduğu gibi bazen dezavantaja da dönüşebilmektedir. Bu nedenle eşit ağırlıkta hangi meslekler var, meslekleri neler ve EA okuyan biri ne olabilir gibi konular iyice araştırılmadan tercih yapılmamalıdır.

Eşit Ağırlıkta Hangi Meslekler Var?

Eşit ağırlıkta adından da anlaşılabileceği gibi sayısal ve sözel bölümlerinin ikisine de ihtiyaç duyulan meslekler yer almaktadır. Alfabetik şekilde sıralanması gerekirse eşit ağırlıktaki mesleki bölümler aşağıda sıralandığı gibidir.

Aile ve Tüketici Bilimleri

Aktüerya ve Risk Yönetimi

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Avrupa Birliği İlişkileri

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Gayrimenkul ve Varlık Değerleme

Girişimcilik

Grafik Tasarım

Gümrük İşletme

Hukuk

Havacılık Yönetimi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam Ekonomisi ve Finans

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme Yönetim

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Enerji Yönetimi

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik

Lojistik ve Taşımacılık

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı

Muhasebe

Muhasebe Bilgi Sistemleri

Muhasebe ve Denetim

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği

Otel Yöneticiliği

Pazarlama

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Psikoloji

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon

Restorasyon ve Konservasyon

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sermaye Piyasası

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği

Takı Tasarımı

Tapu Kadastro

Tarım Ekonomisi

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Otelcilik

Türk İslam Arkeolojisi

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri Neler?

Eşit ağırlık bölümleri genel olarak İktisati ve İdari Bilimler, Edebiyat, İnsan Bilimleri ve Edebiyat, Turizm, Edebiyat ve Fen Bilimleri, Hukuk ve Eğitim Bilimleri Fakültelerine dağılmış bölümler ve mesleklerdir.

Eşit ağırlık bölümü okuyan pek çok kişi sözel ve sayısal bilimlerde eş zamanlı düşünme ve mukayese etme yeteneği kazanmaktadır. Eşit ağırlık bölümlerinin pek çoğu pek çok mesleği yapmaya müsaittir.

EA Okuyan Biri Ne Olabilir?

Eşit ağırlıkta genelde sayısal bölümler olan Tıp ve Mühendislik bölümleri gibi direkt olarak mesleğe yönelik eğitim yerine daha genel çerçevede eğitim vermektedir.

Eşit ağırlık puan türünde bulunan hukuk, psikoloji öğretmenlik bölümleri direkt olarak öğrenciyi bölümün mesleğine hazırlar. İktisat, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve finans gibi bölümler ise genel olarak ekonomi ve ticaret ile bağlantılı mesleklerde çalışabilirler.