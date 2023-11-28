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Giriş Tarihi: 28.11.2023 15:09 Son Güncelleme: 28.11.2023 15:09

Eşit Ağırlıkta Hangi Meslekler Var? Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri Neler, EA Okuyan Biri Ne Olabilir?

Eşit ağırlıkta yer alan mesleklerin skalası çok çeşitlidir. Eşit ağırlıktaki meslekler ekonomi, sağlık, yöneticilik, ticaret, moda, grafik, siyaset ve bilim anlamında pek çok seçenek sunar. Sayısal ve sözel alanların bir karması olan eşit ağırlık bölümlerinden birini okumayı düşünen öğrenciler mutlaka eşit ağırlıkta hangi meslekler var, meslekleri neler ve EA okuyan biri ne olabilir gibi soruların yanıtını araştırarak öğrenmelidir.

Eşit Ağırlıkta Hangi Meslekler Var? Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri Neler, EA Okuyan Biri Ne Olabilir?

Eşit ağırlık bölümleri, okuyanlara pek çok meslek imkanı sunar. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler kendi bölümünün dışında mesleklerde de çalışabilirler çünkü çoğu eşit ağırlık bölümlerinde disiplinler birbiri ile iç içedir. Bu durum bir avantaj olduğu gibi bazen dezavantaja da dönüşebilmektedir. Bu nedenle eşit ağırlıkta hangi meslekler var, meslekleri neler ve EA okuyan biri ne olabilir gibi konular iyice araştırılmadan tercih yapılmamalıdır.

Eşit Ağırlıkta Hangi Meslekler Var?

Eşit ağırlıkta adından da anlaşılabileceği gibi sayısal ve sözel bölümlerinin ikisine de ihtiyaç duyulan meslekler yer almaktadır. Alfabetik şekilde sıralanması gerekirse eşit ağırlıktaki mesleki bölümler aşağıda sıralandığı gibidir.

  • Aile ve Tüketici Bilimleri

  • Aktüerya ve Risk Yönetimi

  • Antrenörlük Eğitimi

  • Antropoloji

  • Arkeoloji

  • Avrupa Birliği İlişkileri

  • Bankacılık

  • Bankacılık ve Finans

  • Bankacılık ve Sigortacılık

  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

  • Bilgi ve Belge Yönetimi

  • Bilim Tarihi

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  • Çocuk Gelişimi

  • Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi

  • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

  • Ekonometri

  • Ekonomi

  • Ekonomi ve Finans

  • El Sanatları Tasarımı ve Üretimi

  • Felsefe

  • Felsefe Grubu Öğretmenliği

  • Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

  • Gayrimenkul ve Varlık Değerleme

  • Girişimcilik

  • Grafik Tasarım

  • Gümrük İşletme

  • Hukuk

  • Havacılık Yönetimi

  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

  • İktisat

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

  • İslam Ekonomisi ve Finans

  • İşletme

  • İşletme Bilgi Yönetimi

  • İşletme Enformatiği

  • İşletme Yönetim

  • Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Enerji Yönetimi

  • Kamu Yönetimi

  • Klasik Arkeoloji

  • Konaklama İşletmeciliği

  • Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

  • Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

  • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

  • Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

  • Lojistik

  • Lojistik ve Taşımacılık

  • Lojistik Yönetimi

  • Maliye

  • Moda Tasarımı

  • Moda ve Tekstil Tasarımı

  • Muhasebe

  • Muhasebe Bilgi Sistemleri

  • Muhasebe ve Denetim

  • Muhasebe ve Finans Yönetimi

  • Müzecilik

  • Organik Tarım İşletmeciliği

  • Otel Yöneticiliği

  • Pazarlama

  • Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

  • Psikoloji

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  • Rekreasyon

  • Restorasyon ve Konservasyon

  • Sağlık Yönetimi

  • Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

  • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

  • Sermaye Piyasası

  • Seyahat İşletmeciliği

  • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

  • Sınıf Öğretmenliği

  • Sigortacılık

  • Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

  • Sigortacılık ve Risk Yönetimi

  • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

  • Siyaset Bilimi

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

  • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

  • Sosyal Hizmet

  • Sosyoloji

  • Spor Yöneticiliği

  • Takı Tasarımı

  • Tapu Kadastro

  • Tarım Ekonomisi

  • Tarih Öncesi Arkeolojisi

  • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

  • Tekstil Tasarımı

  • Tekstil ve Moda Tasarımı

  • Turizm İşletmeciliği

  • Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

  • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

  • Turizm ve Otel İşletmeciliği

  • Turizm ve Otelcilik

  • Türk İslam Arkeolojisi

  • Ulaştırma ve Lojistik

  • Uluslararası Finans

  • Uluslararası Finans ve Bankacılık

  • Uluslararası Girişimcilik

  • Uluslararası İlişkiler

  • Uluslararası İşletme Yönetimi

  • Uluslararası İşletmecilik

  • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

  • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

  • Uluslararası Lojistik Yönetimi

  • Uluslararası Ticaret

  • Uluslararası Ticaret ve Finans

  • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

  • Yerel Yönetimler

  • Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

  • Yönetim Bilimleri Programları

  • Yönetim Bilişim Sistemleri

Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri Neler?

Eşit ağırlık bölümleri genel olarak İktisati ve İdari Bilimler, Edebiyat, İnsan Bilimleri ve Edebiyat, Turizm, Edebiyat ve Fen Bilimleri, Hukuk ve Eğitim Bilimleri Fakültelerine dağılmış bölümler ve mesleklerdir.

Eşit ağırlık bölümü okuyan pek çok kişi sözel ve sayısal bilimlerde eş zamanlı düşünme ve mukayese etme yeteneği kazanmaktadır. Eşit ağırlık bölümlerinin pek çoğu pek çok mesleği yapmaya müsaittir.

EA Okuyan Biri Ne Olabilir?

Eşit ağırlıkta genelde sayısal bölümler olan Tıp ve Mühendislik bölümleri gibi direkt olarak mesleğe yönelik eğitim yerine daha genel çerçevede eğitim vermektedir.

Eşit ağırlık puan türünde bulunan hukuk, psikoloji öğretmenlik bölümleri direkt olarak öğrenciyi bölümün mesleğine hazırlar. İktisat, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ticaret ve finans gibi bölümler ise genel olarak ekonomi ve ticaret ile bağlantılı mesleklerde çalışabilirler.

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Eşit Ağırlıkta Hangi Meslekler Var? Eşit Ağırlık Bölümü Meslekleri Neler, EA Okuyan Biri Ne Olabilir?
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