Eşit kollu terazi neyi ölçer? Eşit kollu terazi nedir, ne işe yarar?

Eşit kollu terazi denge prensibi ile çalışan ölçüm cihazıdır. Ağırlığından emin olunan kütleler bir tarafa, ölçülecek cisim ise bir tarafa konularak kütlelerin dengeye gelmesi sağlanır. Bu sayede kütlelerin ağırlıkları ölçülmüş olur. Eşit kollu teraziyi günlük hayatta marketlerde, manavlarda veya pazar yerlerinde görebiliriz. Teknolojinin gelişmesi ile beraber dijital terazilerin eşit kollu terazilerin yerine kullanıldığını da belirtelim.

EŞİT KOLLU TERAZİ NEDİR?

Külte ölçülmesini sağlayan, denge prensibine dayalı olarak çalışan, terazinin kol uzunlukları arasında herhangi bir farklılık olmayan ölçüm aracına eşit kollu terazi denir. Gramları ve cisimleri yerleştirebilmek için bu terazilerin sağ ve sol dahil olmak üzere iki tane kefesi bulunur.

EŞİT KOLLU TERAZİ NEYİ ÖLÇER?

Eşit kollu teraziler, bir cismin üzerindeki yerçekimi etkisinden yararlanarak, o cismin kütlesinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Kütle eşit kollu terazi ile mi ölçülür? Gibi bir soru ile karşılaşırsanız, yanıt "EVET" olacaktır.

AĞIRLIK EŞİT KOLLU TERAZİ İLE Mİ ÖLÇÜLÜR?

Kütleyi ölçmek için kullanılan birim kilogram olarak ifade edilir. Kütleyi doğrudan ölçmek zor olduğu için bu yüzden kütleyi ölçmek için eşit kollu terazi kullanılır. Cismin ilk olarak ağırlığını yaylı kantarla ölçüp daha sonra kütlesini hesaplamanız kolay olacaktır.

EŞİT KOLLU TERAZİ İLE NE ÖLÇÜLÜR?

Eşit kollu terazi günlük hayatımızda oldukça çok kullanılan ölçüm aracıdır. Eskiden daha da yaygın kullanılan eşit kollu teraziler, teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber yerini dijital terazilere bırakmaya başlamıştır. Eşit kollu terazilerin günümüzde en yaygın kullanıldığı alanlar; manav, market, pazar yerleri, aktarlar diyebiliriz. Eşit kollu terazilerle meyve, sebze, gıda ürünleri gibi birçok ağırlık ölçülebilir.