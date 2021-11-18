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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:42 Son Güncelleme: 18.11.2021 11:42

Eşit kollu terazi yapımı - Evde basit eşit kollu terazi nasıl yapılır?

Eşit kollu terazi yapımı - Evde basit eşit kollu terazi nasıl yapılır?

Elektronik cihazlardan önce kütle ölçüm aracı olarak günlük yaşantıda en çok eşit kollu teraziler kullanılmaktaydı. Çarşılarda, pazarlarda veya market, manavlarda sıklıkla kullanılan ölçüm aracıydı. Ayrıca denge sistemi ile çalışmasından dolayı adaletin de simgesi olmuştur. Evde basit eşit kollu terazi nasıl yapılır? Bu konuya değineceğiz.

Nostaljik olarak kullanılan, tarihte büyük yeri olan eşit kollu terazi yapımı için gereken malzemeleri sizlerle paylaşacağız. Çok hassas bir şekilde kütle ölçümleri yapabilme yeteneği olan eşit kollu terazilerin yapımında da hassas olmak gereklidir. Bilim, denge gerektirdiği için denge prensibine dayalı olarak hareket etmeliyiz.

EŞİT KOLLU TERAZİ YAPIMI

Eğitici oyuncaklar çocukların vazgeçilmezi olmaktadır. Bunlar arasında da kuşkusuz oyuncak terazidir. Ahşap oyuncak terazi sayesinde eşit kollu terazi deneyleri uygulanabilmektedir. Eşit kollu terazi ile fizik denge deneyleri kolaylıkla uygulanabilmekte, çocukların okul hayatında fazlasıyla işe yaramaktadır.

EVDE EŞİT KOLLU TERAZİ NASIL YAPILIR?

İki nesnenin birbirinden daha mı ağır, daha mı hafif olduğunu anlamak için basit bir şekilde eşit kollu teraziden faydalanabiliriz. Bunun için evde eşit kollu terazi yapacağız. Eşit kollu terazi yapımı için gerekli malzemeleri sizlere aktaralım:

  • 2 bardak
  • 1 elbise askısı
  • 1 tane ip
  • 2 tane ölçülecek kütle

Bardakların üst kısmında karşılıklı iki delik açalım. Delikler ipin geçeceği büyüklükte olması gereklidir. Daha sonra eşit uzunlukta iki tane ip keselim. 1. Bardağın delinmiş yerlerinden 1. ipi geçirip bağlayalım. Daha sonra aynı işlemi ikinci bardağa uygulayalım.

Askıların iki kenar kısmına gelecek şekilde bardakların iplerini askıya bağlayalım. Daha sonra dengede olduğundan emin olun. Bardakların içerisine kütleleri yerleştirerek test edebilirsiniz.

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Eşit kollu terazi yapımı - Evde basit eşit kollu terazi nasıl yapılır?
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