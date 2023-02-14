Eşk Ne Demek? Osmanlıca Eşk Ne Anlama Gelir, Divan Edebiyatındaki Karşılığı Nedir?

Eşk ne demek sorusuna cevap bulmak için Osmanlıca sözlüklerden istifade edebilirsiniz. Bu kelime esasında Arapça kökenlidir. Osmanlı döneminde de divan şairleri tarafından bu kelime yaygın olarak kullanılmıştır. Divan şiirinde eşk ne anlama gelir sorusu da bu kapsamda araştırılır. Eşk, divan şiirinin yaygın olarak kullanılan kelimelerinden biridir. Eşk-i çeşm ne demek sorusunu sizler için araştırdık.

Eşk Ne Demek?

Eşk, Arapçadan Osmanlıcaya geçmiş olan bir kelimedir. Eşk, söyleminden de anlaşılacağı üzere aşk kelimesi ile aynı anlama gelir. Buradaki aşk, çok derin, şiddetli ve yakıcı bir aşkı ifade etmek için kullanılır. Her ne kadar dönemin konuşma dilinde yaygın olarak kullanılmasa da divan edebiyatında eşk kelimesine çoğunlukla yer verilmiştir.

Divan edebiyatı, içeriğinde derin anlamların bulunduğu dizelerden oluşan şiirleri bünyesinde barındırır. Eşk kelimesinin bulunduğu çok sayıda şiiri de divan edebiyatı örnekleri içinde bulabilirsiniz.

Divan Şiirinde Eşk Ne Anlama Gelir?

Divan edebiyatında eşk kökenli çok sayıda kelime bulunur. Bu kelime yalın hali ile dizelere anlam kazandırdığı gibi bu kelimeden türeyen kelimeler de divan edebiyatında özel bir yere sahiptir. Divan şiirleri incelendiğinde eşk-i çeşm kelimesine de yaygın şekilde rastlanır. Eşk-i çeşm, zor ya da imkânsız aşk anlamına gelir. Divan edebiyatı şiir örneklerinde eşk kelimesinden türemiş çok sayıda sözcük vardır. Bu kelimeler şiirlere anlam derinliği kazandırır. Divan şairleri bu derinlik nedeniyle söz konusu kelimeleri yaygın şekilde kullanmışlardır.