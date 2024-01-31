Afrika'nın derinliklerinde, tarih boyunca pek çok medeniyetin izlerini taşıyan ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri, geçmişte "Habeşistan" olarak bilinmekteydi. Ancak zaman içinde bu ad değişmiştir. Habeşistan adıyla bilinen bu ülke, geçmişteki izlerini günümüze taşırken, isminde yaşanan değişimle de dikkat çekmektedir. Eski adı Habeşistan olan Afrika ülkesi hangisi, eski adı Habeşistan olan ülkenin bugünkü adı nedir soruları konunun temel odak noktasını oluşturmaktadır.

Eski Adı Habeşistan Olan Afrika Ülkesi Hangisi?

Eski adı Habeşistan olan Afrika ülkesi, günümüzde Etiyopya olarak bilinmektedir. Etiyopya, zengin tarihi, çeşitli kültürleri ve benzersiz coğrafyasıyla dikkat çeken bir ülkedir. Habeşistan adı, tarih boyunca bu bölgeyi tanımlamak için kullanılmış, ancak resmi olarak Etiyopya adını almasıyla günümüzde bilinir hale gelmiştir.

Eski Adı Habeşistan Olan Ülkenin Bugünkü Adı Nedir?

Eski adı Habeşistan olan ülkenin bugünkü adı Etiyopya'dır . Etiyopya, Doğu Afrika'da, Afrika Boynuzu'nda bulunan bir ülkedir. Başkenti Addis Ababa'dır.