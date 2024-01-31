Eski Adı Hariciye Olan Bakanlık Hangisi? Eskiden Hariciye Olarak Adlandırılan Bakanlık

Eski adı hariciye olan bakanlık dendiğinde Osmanlı'daki bakanlıkların neler olduğunu titiz bir biçimde incelemek gerekir. Osmanlı'daki bakanlıklar son derece yüksek bir verimle çalışan, yetkin ve eğitimli devlet adamlarından meydana gelmekteydi. Eski adı Hariciye olan bakanlık hangisi sorusunun yanıtını öğrendikten sonra eskiden Hariciye olarak adlandırılan bakanlık özellikleri de araştırılarak öğrenilmelidir.

Eski Adı Hariciye Olan Bakanlık Hangisi?

Eski adı hariciye olan bakanlık, Osmanlı Devleti'nde Hariciye Nazırlığı ya da Hariciye Nezareti olarak adlandırılırdı. Bu teşkilatın başında bulunan devlet adamına da Hariciye Nazırı denirdi. Tarihte Hariciye Nazırlığı yapmış olan devlet adamlarının hepsinin hayatı ayrı bir tarihi araştırma konusudur.

Tarihte eski adı Hariciye olan bakanlık, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığıdır. Hariciye Nezareti, Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerini ve siyasetini şekillendiren bir yapıydı.

Savaş ve barış zamanlarında diğer devletler ile etkin iletişimde olan bakanlık, Osmanlı Devleti'nde iç işleri etkileyebilecek konular için de dış siyasette stratejik hamleler aracılığıyla önlem alırdı.

Eskiden Hariciye Olarak Adlandırılan Bakanlık

Eskiden Hariciye ya da Hariciye Nezareti olarak adlandırılan bakanlığın bugün Dışişleri Bakanlığı olduğu bilgisi tarihi bilgilerle kanıtlanmıştır. Hariciye Nezareti olarak kullanılan eski Babıali binasında Hariciye Nezareti görevlerini gerçekleştirirdi.

Osmanlı Devleti'nde dışişleri ile ilgilenen kişiler eskiden Reis-ül Küttablar adındaki görevliler tarafından ifa edilirdi. Yabancı ülkelerle olan iletişimi de Tercüme Odası kurardı. Bu nedenle Hariciye Nazırlığına ilk atanmış kişilerin geneli, Tercüme Odası'ndan çıkmış devlet adamlarıydı.

Dışişlerinde daha modern bir kuruma ihtiyaç olduğunu tespit eden dönemin padişahı II. Mahmut (1808-1839), 1836 senesinde Reisülküttaba "Hariciye Nazırı" adını verdi. Ardından teşkilat içerisinde bazı değişiklikler gerçekleştirerek Hariciye Nezaretini 1836 senesinde resmen kurdu.

Osmanlı'nın ilk Hariciye Nazırı, yani Dışişleri bakanı Akif Paşa'dır ve 1836 senesinde göreve gelmiştir. Osmanlı'da Hariciye Nazırlığı yapmış olan son isim ise Ahmed İzzet Paşa'dır ve 1921-1922 seneleri arasında bu görevi ifa etmiştir.