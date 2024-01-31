Eski Dilde Doktor Yetiştiren Fakülte - Bulmacada Eski Dilde Doktor Yetiştiren Fakülte Ne Demek?

Eski dilde de tıpkı bugünkü gibi doktorlara ve doktor yetiştiren fakültelere bir isim verilmiştir. Bu isimlerin günümüzdeki karşılığı bilinse de geçmişteki anlamları ve karşılıklarını bilmek de önemlidir. Bugün Tıp Fakültelerinde eğitim gören doktor adayları geçmişte farklı bir isme sahip olan fakültelerde eğitim görürlerdi. Bulmacada eski dilde doktor yetiştiren fakülte ne demek konusu araştırılarak Tıp Fakültelerinin esi adı öğrenilebilir.

Eski Dilde Doktor Yetiştiren Fakülte

Tarihte bilgiler her zaman birilerinin aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmıştır. Bu durum da her yeni neslin bir öncekinden daha bilgili olmasına neden olmuştur. G

eçmişin bilgisini kendi günündeki teknoloji ve bilgilerle bütünleştiren kişiler her alanda olduğu gibi Tıp alanında da ilerleme kaydetmişlerdir.

Bu nedenle tıp tarihine bakarken eski dilde doktor yetiştiren fakültenin ne olduğuna da dikkat etmek gerekir.

Bulmacada Eski Dilde Doktor Yetiştiren Fakülte Ne Demek?

Eski dilde doktor yetiştiren fakültelerin önemi herkes tarafından bilinmektedir. Bugünkü adı Tıp Fakültesi olan eğitim birimlerinin eski dildeki karşılığı Tıbbiye ya da Mekteb-i Tıbbiye idi. Burada öğrenci olanlara da "Tıbbiyeli" denirdi.